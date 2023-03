Dopo la serie di scosse avvenute durante la notte a causa del terremoto a Perugia, sono stati riportati danni lievi ma diffusi ad alcuni edifici. 5 persone sono state ferite, fortunatamente nulla di grave e circa 30 persone sono state sfollate durante la notte.

Continuano dunque le scosse nella città di Perugia. A riportare i dati dei lievi danni creati dal terremoto è l’Unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile. Le scosse, hanno dunque portato lievi danni ad alcuni edifici, costringendo circa 30 persone a passare la notte fuori casa per precauzione.

Terremoto a Perugia, continuano le scosse durante la notte

Questa notte si sono verificate ulteriori scosse di terremoto nella Regione Umbria. Particolarmente avvertite nella città di Perugia. I cittadini di diverse regioni del Centro Italia hanno avvertito il terremoto di Perugia, con epicentro a Umbertide.

In ogni caso le scosse hanno causato danni diffusi a diversi edifici della città. Per questo motivo circa 30 cittadini hanno dovuto lasciare le loro case, per diverse ore notturne, per questioni di sicurezza.

Inoltre, a quanto pare, vi sono stati circa feriti. Fortunatamente però si tratta di ferite lievi, facilmente curabili.

Per questo motivo, all’interno delle palestre della città, le istituzioni hanno adibito una zona notte, composta da tende e posti letto, per tutti gli sfollati e in generale tutti coloro che non volevano rimanere a casa per paura di nuovo scosse.

Le precauzioni intraprese dalle istituzioni

Il terremoto a Perugia si è caratterizzato da una prima scossa di magnitudo 4.3 poco dopo le 16 di giovedì. A seguire verso le 20, l’Ingv ha registrato un’ulteriore scossa, poco più forte, di magnitudo 4.5 con epicentro sempre a Umbertide.

Durante la notte tra giovedì e venerdì sono poi proseguite le scosse di terremoto, di magnitudo compreso tra i 2 e i 3.5.

In ogni caso, a tal proposito anche in assenza di danni cospicui, le istituzioni hanno preferito prendere delle precauzioni per tutelare i cittadini.

Infatti è stato stabilito che moltissime scuole e Università nella regione rimarranno chiuse per via precauzionale. A partire dalla città di Perugia, in cui tutte le sedi dell’Università di Perugia non svolgeranno attività nella giornata di oggi.

Inoltre anche gli uffici regionali hanno comunicato che per tutelare i dipendenti oggi rimarranno chiusi.