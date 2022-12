Termosifoni, mai impostare questa temperatura: causa umidità in casa

Durante il periodo invernale i termosifoni sono una vera salvezza. Ma quando si abbassano le temperature, l’umidità inizia ad aumentare e ad invadere la nostra casa, creando non solo problemi alle mura, ma anche alla nostra salute. Per risolvere questo problema, bisogna impostare la temperatura giusta dei termosifoni.

In inverno le temperature si abbassano sempre di più e per riscaldarci la maggior parte delle persone accendono i termosifoni. Ma non tutti sanno che è necessario mantenerli ad una giusta temperatura, altrimenti rischiate di aumentare l’umidità nella vostra casa. Un problema da non sottovalutare affatto.

Termosifoni, quale temperatura bisogna impostarli? Tutti i dettagli

La temperatura in una casa è davvero fondamentale, perché può condizionare terribilmente la tua salute. In inverno, è necessario regolare i termosifoni in maniera corretta, dato che l’umidità potrebbe essere eccessiva ed influire molto sulla salute del tuo corpo.

Quindi, per evitare la formazione di umidità dentro casa, a che temperatura dovresti mantenere i tuoi termosifoni? Dovrete fare molta attenzione, perché non è affatto un dettaglio da sottovalutare, perché troppo calore potrebbe addirittura non farti dormire bene o la creazione di muffa e quindi, potresti andare incontro anche a problemi alle vie respiratorie.

La temperatura ideale da mantenere in casa

Durante il periodo invernale, cerchiamo tutti di avere una casa calda, ma è bene sapere quale temperatura dobbiamo mantenere all’interno della nostra abitazione. Nello specifico, in camera da letto dovranno esserci dai 16 fino ai 19°C .

Anche se all’inizio può sembrare piacevole dormire in una camera così calda e accogliente, potreste andare incontro a dei seri problemi di salute veramente sgradevoli. Una stanza da letto surriscaldata può causare stanchezza e mal di testa, proprio per questo, è sconsigliato.

Se siete delle persone freddolose, è meglio coprirsi di più, magari con un pigiama più pesante o aggiungere una coperta più calda al vostro letto. In inverno, dopo una bella doccia calda, è veramente spiacevole essere avvolti da quel freddo gelido, proprio per questo, nel bagno potreste aumentare la temperatura di qualche grado in più, ma non deve mai andare oltre i 21° C.

Inoltre, in questo modo, la stanza non sarà colpita da un’umidità eccessiva. Stessa cosa vale per il salotto, infatti, è consigliabile mantenere la temperatura tra i 20 e i 21 ° C. Non tutti sanno che proprio dal soggiorno capiamo se la casa è colpita da una forte umidità, infatti, se avete freddo vuol dire che la vostra abitazione è umida oppure ci sono degli spifferi d’aria che provengono da porte o finestre.

L’umidità non è un problema da sottovalutare, è bene tenerla sempre sotto controllo, proprio per questo, potresti comprare un igrometro per misurarla regolarmente, dato che la temperatura influisce molto sull’umidità della casa, che non deve mai superare il 40 e il 70%.