Termosifoni in ghisa ingialliti, come pulirli per farli risplendere

Durante il periodo invernale, i termosifoni sono una vera e propria salvezza. Ma è importante tenerli sempre puliti. In che modo? Esiste un rimedio naturale che renderà i vostri termosifoni bianchi e splendenti: scopriamo come fare.

Perché è così importante tenere i termosifoni puliti? Serve a mantenere l’aria più pulita, si tratta di un’operazione che va fatta molto spesso. Soprattutto sui caloriferi di ghisa, se non eseguite una corretta manutenzione potrebbero non funzionare in maniera efficiente. Come possiamo pulirli? Non tutti sanno che esiste un rimedio naturale semplice e veloce che renderà i vostri termosifoni splendenti.

Come pulire i termosifoni in ghisa? Tutti i dettagli

Vi consigliamo di mantenere i termosifoni sempre puliti e in perfette condizioni. Non solo per un fatto estetico, ma anche per la qualità dell’aria, infatti, potrebbe essere pericoloso anche per la nostra salute. Non solo, lo sporco comprometterebbe anche il loro corretto funzionamento.

Inoltre, non tutti sanno che i termosifoni sporchi, consumano molta più energia. Per contrastare lo spreco energetico, è necessario pulirli regolarmente. In inverno, i caloriferi li teniamo sempre accesi, quindi, possono crearsi molto più facilmente macchie e sporcizia.

Proprio per questo, è importante tenere i termosifoni sempre puliti. Ma per farli splendere, occorre mettere in pratica un rimedio naturale che ottimizzerà anche i vostri tempi. Senza troppi sforzi riuscirete a pulirli in modo impeccabile.

Il rimedio infallibile e naturale per pulire i termosifoni in ghisa

Dimenticatevi di tutti quei prodotti chimici e costosi che comprate al supermercato. Oggi vi sveleremo un rimedio semplice che potrebbe essere una vera salvezza. Innanzitutto, spegnete i termosifoni, perché dovranno essere freddi.

Poi, iniziate a togliere la polvere on un’aspirapolvere a beccuccio fino. Questa operazione serve anche per prevenire la formazione di muffe. Successivamente, per eliminare nel profondo lo sporco, prendete una spazzola o un piumino.

Per la pulizia, dovrete versare 3 cucchiai di sapone di Marsiglia e mezzo litro d’acqua in un secchio. Prima di immergere una spugna e passarla sullo sporco dei termosifoni, stendete dei fogli di giornale o dei panni sotto il termosifone. Successivamente, risciacquate e asciugate per bene il termosifone.

Invece, se i caloriferi presentano degli aloni gialli, potreste utilizzare un trucco della nonna. Di cosa si tratta? Stiamo parlando della mollica di pane, un elemento davvero ottimo per pulire e lucidare i termosifoni in ghisa. Ve ne servirà giusto una pallina. La potrete strofinare sulla zona interessata, in modo da eliminare ogni tipo di macchie.

Non può mancare l’alleato numero uno delle nostre faccende domestiche, ovvero, il bicarbonato di sodio. Create un semplice composto con questo ingrediente e dell’acqua, poi immergete uno straccio all’interno e strofinatelo sulle zone macchiate. Grazie a questi fantastici rimedi, riuscirete a pulire i vostri termosifoni senza troppi sforzi, con ingredienti completamente naturali.