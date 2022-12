Termosifoni, col metodo della brocca risparmi a fine mese

Grazie al metodo della brocca risparmieremo a fine mese sul costo dell’accensione dei termosifoni: basterà procedere in questo modo.



Con l’arrivo dell’inverno anche il freddo busserà alle porte delle nostre case e in alcune regioni Italiane già da alcune settimane si sono verificati episodi di basse temperature e nevicate.

Per questo motivo, per ripararci da esse, tendiamo a riscaldarci con fonti di calore che abbiamo a disposizione come borse dell’acqua calda, camini, stufe e infine i termosifoni che sono quasi sempre presenti in tutte le case, specie quelle moderne.

Termosifoni: ecco il metodo della brocca

Questo tipo di riscaldamento, permette di tenere la casa sempre al caldo utilizzando e sfruttando l’energia del gas e sono tra i sistemi più installati all’interno di uffici, scuole, negozi e attività dedite alla ricettività.

Infatti, in quasi tutti gli hotel e bad and breakfast sono presenti al fine di far ottenere al cliente il massimo confort e soprattutto per far si che all’interno dell’abitazione o della stanza ci sia un tepore giusto per affrontare il clima esterno.

A volte però, l’efficacia di questi termosifoni non è come la vogliamo per via del fatto che ci sono alcuni elementi che fanno si che questi non funzionino come meno e quindi ci metteranno più tempo per riscaldare tutto l’ambiente.

Alcuni di questi termosifoni sono programmati, ossia hanno un’accensione ben specifica in determinate ore e periodi dell’anno ma ultimamente si sta molto discutendo per via dell’aumento dei costi dell’energia.

Il caro bollette ha fatto si che molti italiani e molte istituzioni abbiano rivisto l’uso di questa fonte di riscaldamento limitando quindi le ore di accensione e posticipando il periodo in cui devono essere utilizzati nei posti comuni.

Ma il loro mal funzionamento potrebbe derivare anche dalla sporcizia presente all’interno dei caloriferi ed esiste un metodo per far si che questi siano privi di sporco e polvere al fine di funzionare correttamente.

Come procedere

Per farlo dobbiamo prendere una bacinella d’acqua, del sapone di Marsiglia, un panno in microfibra e molta pazienza, ma alla fine avremo un risultato ottimale che ci farà risparmiare tanti soldi.

Per prima cosa, mettere la bacinella sotto il termosifone con un panno affinché tutta l’acqua che scenderà da esso potrà essere raccolta senza che finisca direttamente sul pavimento e che questo si bagni.

Dopodiché prendere una brocca con un po’ di acqua e sciogliere al suo interno il sapone di Marsiglia e versare il contenuto nei caloriferi del termosifone affinché lo sporco e la polvere scenda assieme al composto liquido.

In questo modo, passiamo tra un calorifero e l’altro il panno in microfibra e aspettiamo che il tutto sia asciutto per poter riutilizzare il nostro termosifone e godere del caldo che dovrebbe emanare.

Con questo metodo della brocca, i termosifoni saranno completamente puliti e le prestazioni del nostro sistema di riscaldamento saranno maggiori e quindi minore sarà il tempo di accensione e risparmieremo sulla nostra bolletta.

Questo si va ad aggiungere al metodo della carta stagnola che tende a trattenere il calore e a diffonderlo in modo più longevo nelle stanze se posizionata sul muro vicino i termosifoni.