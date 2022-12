Termosifone, basta 1 cucchiaio nell’umidificatore: casa profumatissima in un baleno

Mettendo un cucchiaino di un ingrediente nel termosifone avremo una casa profumata. Ecco di quale si tratta.

Con il periodo invernale tutti quanti noi tendiamo a riscaldarci con i mezzi che abbiamo a disposizione per far si che il freddo non ci attanagli anche nelle nostre mura domestiche e ci faccia gelare.

Per questo motivo, molte famiglie italiane, utilizzano i termosifoni che rendono la casa più calda e fa si che i mesi invernali possano essere affrontati con tranquillità senza tremori per via delle basse temperature.

Termosifone: un solo ingrediente e profuma tutta la casa

Ma non tutti sanno che il termosifone può essere anche un ottimo alleato per quanto riguarda la profumazione della propria casa, infatti sfruttandolo possiamo avere la nostra dimora sempre profumata.

Per farlo basta avere con se pochi ingredienti e utilizzarli in dose piccole per far si che in tutta la nostra abitazione si diffonda un profumo inebriante che durerà a lungo grazie all’azione del riscaldamento.

Di solito, per far si che la nostra casa abbia del buon profumo, tendiamo a comprare dai negozi di articoli casalinghi, dei profumatori che vengono erogati in modo automatico attaccando la spina alla presa elettrica.

O ancora, altri, tendono ad acquistare delle candele profumate che si trovano in commercio in più fragranze e di qualità eccelse ma lo spegnimento potrebbe causare un odore di bruciato.

Per questo motivo, molte casalinghe, inseriscono all’interno del deumidificatore posto sul termosifone degli ingredienti a seconda del proprio gusto che si diffondono nell’ambiente con il passare dei minuti.

Tra quelli più consigliati c’è la lavanda. Mettendo dei rametti di questa pianta all’interno del termosifone, infatti, grazie alla vaporizzazione, il profumo tenderà ad espandersi in tutta la casa.

Questo, accade anche se al posto della lavanda, inseriamo dell’alloro, precedentemente essiccato al sole e in questo caso avremo un profumo invitante che ricorda quello del mare così come con gli agrumi.

Cosa accade?

Specialmente in questa stagione, troviamo un abbondante disponibilità di arance e mandarini, la cui buccia, una volta levata dal frutto va fatta esiccare anche sul termosifone stesso e inserita all’interno.

Anche in questo caso, avremo un profumo che verrà rilasciato in tutta la nostra casa e qualora volessimo sentire un odore che ci possa ricordare le atmosfere natalizie, visto il periodo, possiamo inserire della cannella.

Per semplificare il tutto, alcuni ricorrono agli olii essenziali, che vengono inseriti direttamente nel deumidificatore e con le alte temperature rilasciano tutti i loro profumi a seconda del gusto scelto.

Quindi, non vi resta che scegliere l’ingrediente che più ci piace in modo che questo possa rilasciare il suo profumo una volta inserito all’interno del termosifone, evitando di acquistare prodotti industriali.

Con pochi euro, possiamo avere la nostra casa profumata e invitante facendo una bella figura con i nostri amici e parenti soprattutto in vista delle festività natalizie che sono alle porte.

Qualora nelle nostre case non ci sono dei termosifoni, possiamo poggiare su una stufa un recipiente in terracotta o in un materiale resistente alle fonti di calore con dell’acqua e l’ingrediente scelto per la profumazione.