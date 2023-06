Rivoluzione in casa Mediaset: Teo Mammucari lascia Tú sí que vales, il suo posto sarà preso da Luciana Littizzetto. L’attrice comica, grande amica della conduttrice pavese, oltre a debuttare su Nove, il prossimo autunno farà “capolino” anche in una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Maria De Filippi ha colto quindi al balzo la possibilità di averla in squadra, dopo l’addio volontario da parte di Belen Rodriguez e ora anche quello di Mammucari , riferisce Dagospia. Littizzetto lavorerà quindi con l’amica De Filippi e i confermati Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Non ci saranno stravolgimenti solo in Rai a quanto pare: anche in Mediaset sono in corso “grandi manovre“. Dopo l’addio di Belen Rodriguez allo show del sabato sera di Canale 5, anche il collega Teo Mammucari decide di lasciare. A sostituirlo a Tú sí che vales sarà nientemeno che Luciana Littizzetto, di recente uscita dalla Rai assieme a tutta la squadra di Che tempo che fa, che dall’autunno prossimo sarà trasmesso su Nove, il canale in chiaro di Warner Bros. Discovery. L’attrice torinese è una delle più care amiche di Maria De Filippi, e in più di un’occasione è intervenuta in alcuni sui programmi, come a C’è posta per te: a darne per primo notizia, Giuseppe Candela per Dagospia, poche ore fa sui social.

Tú sí que vales, via Mammucari, arriva Littizzetto

Un paio di giorni fa è uscita la notizia dell’addio allo show del sabato sera di Canale 5 da parte di Belen Rodriguez, che per la prossima stagione rimarrà senza programmi, visto che, a quanto pare, non sarà riconfermata a Le Iene. Stando ai rumor, a sostituirla sarà Veronica Gentili, già beccata in compagnia del creatore della trasmissione, Davide Parenti. Ora, stando a Dagospia, anche Teo Mammucari lascerà Tú sí que vales, pare per scelta proprio dell’attore, ma il suo posto non rimarrà affatto vacante.

A sostituirlo, sarà Luciana Littizzetto, già passata a Nove assieme a Fabio Fazio e tutta la squadra autoriale di Che tempo che fa e che ora si dovrà dividere tra Mediaset e Warner Bros. Discovery il prossimo autunno. Un vero colpaccio, per Maria De Filippi e la sua Fascino, casa di produzione dello show, che potrà contare sulla presenza di un’altra sua amica tra le fila dei giurati, dopo Sabrina Ferilli.

Stando alle indiscrezioni, la proposta sarebbe già stata fatta e mancherebbe all’appello solo la firma da parte di “Lucianina”, come è anche conosciuta dai fan l’artista piemontese. Si tratterebbe del debutto, per Littizzetto, su Canale 5 in prima serata, escludendo le ospitate che ha fatto in passato a C’è posta per te, su richiesta dell’amica De Filippi.

La comica ha già preso parte ad altre trasmissioni Mediaset, basti ricordare Mai dire Gol o Ciro il figlio di Target, due show “cult” degli anni Novanta, che però andavano in onda su Italia 1. Ora, per confermare questo ennesimo colpo di scena nei nuovi palinsesti Mediaset, non c’è che da aspettare il 4 luglio, quando verranno presentati ufficialmente dal presidente Pier Silvio Berlusconi.