Teo Mammucari parla per la prima volta con la stampa dopo tre mesi dal suo addio improvviso alla storica trasmissione di Italia Uno, lasciata lo scorso 24 gennaio. Il conduttore lo ha fatto rilasciando un’intervista a Libero Quotidiano, spiegando le ragioni che lo hanno portato a lasciare di punto in bianco il programma. Mammucari ha rivelato di essere stato lui stesso a decidere di mollare, per dedicarsi al teatro, messo da parte per molto tempo a favore del piccolo schermo. Non ha escluso, tuttavia, di tornare in tv nel caso ci siano proposte interessanti.

“Ho lasciato Le Iene e mi hanno detto che ero matto, in realtà avevo solo altre esigenze come quella di riprendere il racconto e il confronto col pubblico a teatro interrotto per vent’anni dalla televisione” ha iniziato a spiegare il conduttore.

“Non si tratta assolutamente di un ripiego ma di una scelta artistica fatta mentre in tv conducevo la più vista trasmissione di Italia 1 e Tu si que vales su Canale 5” ha continuato poi il romano, che ora è impegnato proprio con uno spettacolo in giro per i teatri italiani.

Smentita, quindi, la “querelle” con il creatore de Le Iene, Parenti, anche se qualche malumore non nega esserci stato, come ha raccontato lui stesso al giornalista di Libero: “Davide ha litigato con tutti i conduttori che esistono. Non lo dico io ma i giornali. Io però non ho litigato con lui” – ha spiegato Teo – “Il contratto per l’edizione di quest’anno non lo avevo in realtà ancora firmato, per cui colsi l’occasione e quella mancanza di entusiasmo che sentii per andare a parlargli. È chiaro che sentirselo dire così non piace a nessuno” ha ammesso.

Il conduttore ha quindi spiegato di aver voluto lasciare spazio a chi, invece, quell’entusiasmo ce lo aveva eccome, ovvero le nuove leve, forse riferendosi a Max Angioni, subentrato al suo posto al fianco di Belen Rodriguez, quest’ultima voluta proprio da lui, che ora rivendica la scelta.

Mammucari e Rodriguez lavorano da tempo assieme a Tu sì que vales, e a quanto raccontato durante l’intervista, è stato proprio lui a suggerirla agli autori de Le Iene per affiancarlo durante la conduzione.

“Chiesi Belen che secondo me era la persona giusta e non sbagliai. Però poi mi sono reso conto che stavo facendo da dieci anni i lanci e che stavo perdendo l’entusiasmo ed era ora, sia pure con molto dispiacere, di lasciare spazio a chi aveva più entusiasmo di me” ha dichiarato Teo.

E sul suo futuro artistico, il conduttore non ha voluto chiudere la porta al piccolo schermo, tutt’altro, visto che ha chiesto proprio alla seconda rete del Biscione di affidargli un programma tutto suo. Mediaset starebbe ora valutando un progetto proprio sottoposto dal capitolino, il quale si ritiene un volto giusto per l’emittente di Cologno Monzese.

“Le persone me lo chiedono e io chiedo a Mediaset chi c’è più adatto di me a Italia 1? In questo momento la rete sta puntando su altri nomi ma credo che alla fine l’onestà di pensiero paghi” ha concluso Mammucari.

E se non dovesse andare in porto il ritorno in tv? Continuerà a fare teatro come sta facendo ora: il conduttore e attore è protagonista del one-man show “Più bella cosa non c’è”, in cartellone nei maggiori teatri italiani.