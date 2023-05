La giovane, residente in zona San Siro e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per sequestro di minore.

La 22enne soffrirebbe di problemi di natura psichiatrica. Il rapimento del bambino, che stava trascorrendo il pomeriggio insieme ai genitori, è stato sventato grazie al papà, che si è immediatamente accorto di quanto stesse succedendo e ha inseguito la donna per un centinaio di metri, fino a che non è riuscita a bloccarla. La 22enne si è poi allontanata, ma è stata intercettata dai carabinieri, non lontano da piazza Gae Aulenti.

Tentato rapimento in centro a Milano

Un pomeriggio di svago che si è trasformato ben presto in un incubo per un bimbo di due anni e per i suoi genitori. Tutto si è verificato in una manciata di secondi. Mentre il bambino era intento a giocare con altri amichetti, vicino alle fontanelle di piazza Gae Aulenti, una giovane ha tentato di rapirlo. La donna ha prima scambiato qualche parolina col bambino, poi è fuggita con in braccio il piccolo, dirigendosi verso la stazione centrale.

Fortunatamente il papà del bambino, che era a pochi passi dal figlio, si è immediatamente reso conto di quanto stesse succedendo e ha inseguito la donna. Dopo un centinaio di metri è riuscito a bloccarla e a riabbracciare il suo bambino, mentre la giovane si dileguava tra la folla della piazza.

Fermata dai carabinieri

In pochi istanti sono giunti sul posto anche i Carabinieri, che hanno ascoltato il papà del bambino e sono partiti alla ricerca della donna. In breve tempo i militari dell’Arma sono riusciti a intercettarla e l’hanno fermata. La 22enne, residente a Milano, in zona San Siro, ma originaria del Sudafrica, è stata denunciata per sequestro di minore. Già nota alle forze dell’ordine, per reati contro il patrimonio, sembra che soffra di disturbi di natura psichiatrica.

Il bambino fortunatamente sta bene ed è presto tornata tra le braccia dei genitori.