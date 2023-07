Temptation Island Winter: c’è il nome della papabile conduttrice

Stando alle indiscrezioni di Dagospia, ci sarebbe un nome notissimo in pole position per condurre Temptation Island Winter. Supportato dagli ottimi ascolti che fa registrare ogni lunedì, il programma tornerà anche nella prossima stagione con una versione invernale. A guidarla, tuttavia, non sarà lo storico padrone di casa Filippo Bisciglia.

Temptation Island si sta rivelando una vera miniera d’oro per Mediaset: con una media di circa 3 milioni a puntata di telespettatori e il 26% di share, il programma ideato da Maria De Filippi è uno dei trionfatori dell’estate 2023. È per questo motivo che Cologno Monzese ha pensato di sfruttarne il successo anche nei mesi a venire, e Pier Silvio Berlusconi ha annunciato lo scorso 4 luglio che ne verrà fatta una versione invernale, dal titolo ufficioso di Temptation Island Winter. A condurlo, però, non sarà Filippo Bisciglia, timoniere della versione originale, ma una showgirl e conduttrice famosissima, almeno ascoltando i rumor di Dagospia.

Temptation Island Winter, ecco chi potrebbe condurlo

Stando a Ivan Rota, di Dagospia, in pole position per la conduzione della versione invernale di Temptation Island ci sarebbe nientemeno che Lorella Cuccarini. “Il reality raddoppia, ma cosa è successo nell’ultima puntata? Se la misura di trash si misura dalle parolacce, ieri sera hanno fatto il botto: decine di volte i concorrenti hanno detto parolacce, tanto che hanno continuato a bippare. Non è finita qui, perché ora avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini” ha scritto il giornalista e autore tv.

In realtà il suo nome non sorprende più di tanto, visto che la showgirl romana è uno degli insegnanti di Amici, talent prodotto dalla Fascino Pgt, la stessa casa di produzione di Temptation Island che fa capo a Maria De Filippi. Non stupisce, quindi, che proprio a lei possa essere offerto di prendere le redini della nuova versione Winter del fortunato programma.

Inoltre, pare che tra Lorella e la conduttrice pavese ci sia un ottimo legame e una buona intesa: non a caso, Cuccarini avrebbe rifiutato l’offerta della Rai di un nuovo programma in sostituzione di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, a sua volta traslocata su rai Tre.

“Mi hanno proposto la fascia dalle ore 14.00 su Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano” ha spiegato qualche tempo fa a TvBlog l’artista capitolina che, a quanto sembra, si trova molto bene nel talent show di Canale 5 e non ha nessuna voglia di cambiare.

Lorella Cuccarini: una carriera lunga e fortunata

Nata nel 1965 a Roma, Lorella ha iniziato a studiare danza da bambina, frequentando la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, all’epoca uno dei ballerini televisivi più famosi, e ha mostrato subito tutto il suo talento, proseguendo poi, ironia della sorte, lavorando come ballerina di fila nella tournée di Heather Parisi, all’epoca sulla cresta dell’onda.

L’incontro del destino per lei avviene durante una convention pubblicitaria dell’Algida, quando Pippo Baudo la nota tra tante altre ballerine, e decide di farne la primadonna del suo Fantastico 6, seguito poi dalla settima edizione del programma, nella quale viene affiancata da Alessandra Martines, con la quale, ammise tempo dopo, i rapporti non furono mai buoni.

Il grande successo dello show le permette di diventare famosissima nel nostro Paese, ancor più dopo che l’azienda Scavolini la sceglie come testimonial, con il famoso claim “La più amata dagli italiani”. Quando Baudo trasloca a Mediaset, nel 1987, la ballerina decide di seguirlo, anche se poi il suo Pigmalione tornerà sui suoi passi, mentre lei continuerà a lavorare per il Biscione, in trasmissioni come Scherzi a parte, Paperissima e Buona Domenica.

Nel corso della sua fortunatissima carriera, ha preso parte anche a musical di grande successo come Grease e Sweet Charity, e ha vinto anche numerosi premi come diversi Telegatti e Oscar Tv. Dopo un periodo d’assenza, è tornata sul piccolo schermo a partire dal 2008, e tre anni dopo le viene affidata la conduzione di Domenica In in Rai.

In tempi più recenti, ha condotto La Vita in Diretta con Alberto Matano, per poi passare nel 2020, dopo la scadenza del suo contratto con Viale Mazzini, di nuovo al Biscione, iniziando la sua fortunata collaborazione con Maria De Filippi, prima nel ruolo di maestra di ballo e poi in quella di insegnante di canto.