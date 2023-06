Temptation Island, rivelato come finirà il falò di confronto tra Manu e Isabella

Lunedì prossimo andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, e tutti gli occhi sono puntati su Manu e Isabella. Il tranviere accetterà l’invito della fidanzata al falò di confronto finale, o le rifilerà un due di picche? L’esperto di gossip Alessandro Rosica lo ha rivelato poco fa sui social, e ha scatenato un putiferio tra i fan del docu-reality. La coppia di lombardi, in realtà, è da giorni che si ritrova al centro del mirino, in quanto pare che non abbia detto proprio tutta la verità sulle modalità con cui hanno preso parte al programma.

L’esordio della nuova edizione di Temptation Island è andato benissimo, e ha fatto registrare il botto, con più del 26% di share. Gli spettatori e il popolo dei social non si sono persi un minuto della prima puntata, e l’hashtag #temptationisland è finito subito in tendenza su Twitter. Merito non solo della formula collaudata, ma anche delle coppie protagoniste, e in particolare di quella formata da Manu e Isabella, entrambi ventenni e lombardi. Fidanzati da tre anni e mezzo, ma alle prese con una realtà sociale molto differente e che ha messo in crisi lui. Lunedì scorso la prima puntata si è conclusa con la ragazza che ha chiesto al compagno un falò di confronto. Oggi, Alessandro Rosica, anche noto su Instagram come Investigatore Social, ha rivelato come andrà a finire. Una notizia da prendere con le pinze, certo, ma che ha suscitato sorpresa e anche molto scetticismo nei telespettatori, visto che dei due da giorni si parla molto in rete, con retroscena che non li mettono proprio sotto una bella luce.

Temptation Island, ecco come finirà il falò tra Isabella e Manu

“Tutto finto, sì. Cioè lui è davvero succube e vittima, ma sono dentro per le telecamere. Sono usciti insieme” ha rivelato Rosica. A quanto pare, quindi, lunedì il loro falò di confronto si concluderà a “tarallucci e vino”, con buona pace di chi avrebbe voluto che il ragazzo di Cesano Boscone lasciasse la compagna.

Primi confronti, dubbi, nuove consapevolezze e colpi di scena… La seconda puntata di #TemptationIsland ci aspetta lunedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, non mancate 🔥 https://t.co/Wwpfht7PIL — Temptation Island (@TemptationITA) June 28, 2023

Stando alla clip di presentazione, è stato proprio Manu a chiamare la redazione per partecipare al programma, per capire se lui e Isabella avessero la possibilità di continuare il loro rapporto nonostante le grandi differenze sociali. Il ragazzo viene da una famiglia modesta e fa il tranviere, mentre lei vive in centro a Milano e lavora nel marketing. A rovinare la relazione, il senso di inferiorità e inappropriatezza che il 28enne dice che lei gli fa provare. Da parte sua, la 27enne trova invece che lui sia poco intraprendente e non abbastanza ambizioso.

E qui saltano fuori le prime imprecisioni, stando al racconto di un’utente di Instagram che ha detto di aver fatto i provini per la trasmissione proprio assieme ai due fidanzati: “È tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!” ha scritto sotto a un post.

Ma i problemi di credibilità, per loro, non sono certo finiti qui, visto che un altro utente ha condiviso con l’esperta di gossip Deianira Marzano un’altra indiscrezione sui due: “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island. Beh fosse solo il problema che lei pare sia classista! Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che abbia anche un ‘amico’ speciale” ha riferito alla donna.

A quanto pare, però, ad essere più bersagliata da critiche e rivelazioni è proprio Isabella, che già ne ha ricevute di parecchie durante la messa in onda di questo lunedì: “Conosco benissimo Manuel e Isabella. Lui è davvero così, vive nel quartier Tessera (zona di Cesano Boscone) e cerca di dare tutto per lei. Lei molto altezzosa e lo tratta davvero male. Quello che dice Manuel è verissimo” ha rivelato un’altra persona sempre sui social. Non resta che vedere se lo scoop lanciato da Rosica risulterà vero o se invece si sarà trattato di falsi rumor.