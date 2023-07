Temptation Island, Francesca dà il benservito a Manuel e sui social festeggiano

Alla fine Francesca non ce l’ha fatta più e ha lasciato Manuel, scatenando il giubilo sui social, che l’hanno incoronata “Regina” di Temptation Island. Su Twitter (o meglio X), da settimane gli utenti speravano che la ragazza desse il benservito al fidanzato, reo di averla lasciata e poi ripresa cinque volte in due anni con tanto di tradimenti appresso, e alla fine sono stati accontentati.

Un falò di confronto, quello andato in onda ieri sera tra Francesca e Manuel di Temptation Island, come da tempo non si vedeva, e che ha scatenato l’entusiasmo sui social e in particolare su X (nuovo nome odiatissimo online di Twitter). La ragazza laziale stava assieme al conterraneo da circa due anni e mezzo, nei quali lui l’ha lasciata e ripresa addirittura 5 volte, tradendola (ma questo lei lo ha saputo solo nel pinnettu) ogni volta. Per 4 puntate Francesca ha guardato e commentato stoicamente le gesta del compagno nel villaggio dei fidanzati, evidentemente preso dalla single Greta, quest’ultima, però, già infatuata di Mirko, senza fare un plissé. Fino a ieri, quando finalmente è riuscita a lasciarlo.

Temptation Island: Francesca molla Manuel e Twitter esplode di gioia

Dopo aver ascoltato per l’ennesima volta nel pinnettu le frasi del fidanzato, talmente egoriferito da pensare che lei lo avrebbe accolto ancora una volta nonostante tutto, Francesca ha deciso di dire basta, e ha chiesto un falò di confronto anticipato per chiudere una volta per tutte con lui. Presentatasi all’incontro più bella che mai e con un atteggiamento risoluto, questa volta la ragazza non ha dato modo a Manuel di metterle i piedi in testa.

“francesca come vuoi uscire?”

“SOLA, la sesta non la voglio fare Filippo basta non è questo l’amore e non è questo quello che voglio” FRANCESCA CRISTALLO LA VERA REGINA DI QUESTA EDIZIONE NON VERRAI MAI DIMENTICATA #TemptationIsland pic.twitter.com/vlHIj2xqYj — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) July 24, 2023

Dopo minuti di pathos, in cui non si sapeva se il 30enne avesse accettato o meno il suo invito, infine Manuel è sceso e si è seduto accanto alla sua fidanzata sul tronco in spiaggia. Francesca è apparsa subito risoluta, non guardandolo a momenti nemmeno in faccia e ha chiesto che venissero mostrati subito i video che lo riguardavano.

Il giovane ha tentato anche di giustificarsi dicendo di non averle mancato di rispetto durante i giorni passati al Relais, ma la ragazza lo ha immediatamente zittito facendogli notare come fuori dal programma lui le avesse mancato di rispetto ben più di una volta, supportata in parte da un Filippo Bisciglia stranamente poco super partes.

“Nono solo Francesca ha ammesso di essere stata stupida a sua volta dopo averlo riaccolto dalla terza volta in poi che è tornato da lei – “Io ho avuto una forte dipendenza nei tuoi confronti ma questo non è amore” – ma lo ha anche corretto su un congiuntivo sbagliato, facendo esplodere Twitter, i meglio X, e rendendone virale il video.

“se avevo voglia”

“se avessi voluto voglia” FRANCESCA MIA MOGLIE MIA MADRE LA MIA REGINA#TemptationIsland

pic.twitter.com/sXoMGhrFX2 — g (@zendayal0vebot) July 24, 2023

Alla domanda finale di Bisciglia se volesse uscire dal programma con Manuel o da sola, la 23enne non ha avuto dubbi, e ha spiegato che “Esco sola. La sesta non la voglio fare Filippo, basta: non è questo l’amore e non è questo quello che voglio”, salutando con poca voglia il suo ormai ex fidanzato e allontanandosi senza un grammo di indecisione.

Chi sono Francesca Sorrentino e Manuel Maura di Temptation Island

Francesca e Manuel, entrambi romani, stavano assieme da 2 anni e 4 mesi, e avevano iniziato a convivere da qualche mese, ma nel corso della loro relazione il 30enne l’aveva lasciata ben 5 volte, per poi tornare ogni volta da lei, vista, per sua stessa ammissione, come “un porto sicuro”.

A chiamare la redazione di Temptation Island è stata lei, decisa a capire la vera natura dei sentimenti di entrambi e in particolare quelli del compagno, stanca di questi continui tira e molla. Nel corso delle precedenti puntate, la ragazza aveva confidato alle compagne di avventura come le amiche le dicessero da tempo di lasciarlo e lo chiamassero “il malessere”.

Da parte sua, Manuel aveva detto agli altri fidanzati di voler capire se la ragazza fosse davvero la persona della sua vita, nel qual caso avrebbe messo la testa a posto e avrebbe iniziato a comportarsi bene, evitando di tradirla come aveva fatto in passato.

30 anni lui, agente di commercio nel settore farmaceutico, 23 anni lei, tecnico di riabilitazione psichiatrica presso l’università de L’Aquila, ora hanno rotto per volere della ragazza, e bisognerà vedere se, come accaduto anche in passato, ci sarà un nuovo ritorno di fiamma o sarà un addio definitivo.