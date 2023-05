Tempi duri per questi 2 segni dello zodiaco: sarà un periodo pieno di problemi. Gli influssi della luna Nuova non saranno per nulla positivi. Iniziano settimane drammatiche e disastrose per loro.

Periodo pieno di problemi per questi 2 segni zodiacali. Ecco chi rientra nella lista degli sfortunati. In arrivo sventure e disgrazie per coloro che sono nati sotto queste costellazioni.

In arrivo tempi duri per questi 2 segni dello zodiaco

Capita a tutti di vivere delle giornate stressanti e dei periodi più o meno lunghi caratterizzati da momenti negativi e problematici. Talvolta le stelle ci offrono il loro sostegno mettendo lungo il nostro cammino di vita persone belle da incontrare e gioie da apprezzare e vivere.

Altre volte però, bisogna invece accettare che la Sfortuna decida di percorrere insieme a noi un tratto della nostra stessa strada. Purtroppo, anche il segno sotto cui siamo nati ci dice tanto in questo senso. Spesso, le fortune o le sfortune si possono ricondurre proprio alla costellazione a cui apparteniamo.

Ultimamente stai notando che nulla va come previsto? Che i tuoi progetti stanno miseramente andando in fumo? Sei stai appurando che niente ti rende più felice e che ogni cosa sembra destinata a concludersi negativamente, forse è perché rientri tra i 2 segni che hanno dinanzi a sé settimane dure da affrontare. Ecco che cosa hanno deciso le stelle. E no, non si tratta di nulla di buono.

Periodo pieno di problemi per i nati sotto queste costellazioni

Stanno per arrivare tempi bui per i nati sotto queste costellazioni. L’oroscopo avverte: sarà un periodo pieno di problemi soprattutto per questi 2 segni zodiacali. Scopri se anche tu sei destinato ad affrontare settimane da incubo.

Il primo segno che già da ora sta facendo i conti con problemi e sfortune è quello dei Gemelli. I nati sotto questa costellazione avranno ancora settimane dure da affrontare.

Inconvenienti e ostacoli si presenteranno in ogni settore ma soprattutto in quello professionale. Alcuni diverbi con i colleghi potrebbero indurvi a lasciare il vostro posto di lavoro. Attenzione a non agire di impulso, potreste pentirvene repentinamente.

Cercate sempre un confronto e mai il conflitto: è il dialogo che salva in ogni situazione. Anche con il capo potrebbero nascere discussioni o tensioni, pure in questo caso è necessario affrontare la questione fin da subito per evitare di arrivare alla rottura.

Anche in amore la situazione non è delle migliori. Se siete in coppia, i litigi col partner domineranno la vostra quotidianità. Se invece siete single, l’amore farà fatica a trovarvi.

Le stelle consigliano di non lasciarvi abbattere da questo momento buio che però è solo temporaneo. Attenzione a non mentire mai al partner: le bugie hanno le gambe corte e potreste ritrovarvi presto nei guai. La sincerità è la chiave che apre le porte della felicità.

Se avete problemi di soldi è il momento di parlare con qualcuno di cui vi fidate. Che sia un amico, un parente o il partner, poco importa: dovete trovare chi vi illumini il cuore e faccia chiarezza nella vostra mente.

Vivrete delle giornate turbolente e ricche di stress. L’ansia sarà vostra compagna di viaggio per un lungo periodo di tempo: non lasciate che questo momento particolare spinga la vostra anima e il vostro sorriso.

Il secondo segno che si ritroverà ad affrontare delle settimane turbolente è quello del Sagittario. I nati sotto questa costellazione avranno difficoltà sia familiari che professionali.

Da un po’ di tempo il vostro cuore è triste e il vostro volto spento e senza sorriso. C’è qualcosa del passato che vi turba e che non vi fa vivere con gioia ed entusiasmo il presente.

Le stelle vi consigliano di tirare fuori gli scheletri nell’armadio e di parlare con schiettezza e onestà: la sincerità è la strada giusta da percorrere per vivere bene con se stessi e con gli altri.

Attenzione a colleghi e finti amici che sono pronti a pugnalarvi alle spalle. Non concedete mai piena fiducia alle persone, appurate piuttosto che chi si avvicina a voi sia leale e sincero.

In amore anche vivrete momenti di tensione. Una storia che va avanti da anni potrebbe terminare bruscamente a causa di incomprensioni e mezze verità. Se siete single o alla ricerca dell’amore, le settimane a venire non saranno propizie. Attenzione a non aprire il vostro cuore alla prima persona che incontrate: potreste vivere un’esperienza traumatica che vi segnerà per sempre.

Dunque tempi duri per questi 2 segni dello zodiaco che avranno dei grattacapi importanti da affrontare. Ricordate però che nulla è irrisolvibile. Dopo il temporale torna sempre il sole e così anche nella vostra vita: dopo i problemi arriveranno momenti bellissimi da afferrare e vivere.