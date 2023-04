Televisore, è un rischio per la salute ma lo ignori sempre: lo conferma la scienza

By

Televisore, è un rischio per la salute ma tutti noi ignoriamo l’evidenza. Ecco che cosa dice la scienza di allarmante.

Attenzione al televisore, se non stai attento i rischi per la tua salute aumentano notevolmente.

Televisione e problemi di salute, perché esiste questa pericolosa correlazione

La televisione ha monopolizzato il mondo. Non esiste una casa in cui non ci siano uno o più televisori. Super tecnologici, di ultima generazione e ormai così moderni da fare quasi paura, rinunciare ad essi è praticamente impossibile.

Perfetti per tenerci compagnia quando siamo da soli, ottimi compagni prima di addormentarci o utilissimi per rilassare la mente dopo una giornata stancante, le televisioni continuano ad avere un ruolo importante nelle nostre vite.

Eppure, tutti sottovalutiamo un aspetto importante. Per quanto il televisore possa esserci utilissimo, esso è però al contempo dannoso per la nostra salute.

Che correlazione esiste tra televisione e problemi di salute? A parlare è la scienza. Che cosa ci dice? In maniera piuttosto allarmante, ci suggerisce di prestare particolare attenzione perché tutti, grandi e piccoli, ignoriamo dei problemi che potrebbero costarci caro.

Curioso di scoprire perché non dovresti passare tanto tempo davanti al televisore? Le ragioni che ti stiamo per evidenziare ti faranno immediatamente capire il perché.

Televisore, quando la tecnologia diventa un rischio per la salute

Impossibile fare a meno del televisore. Presente in tutte le case, almeno uno in ogni stanza, questo dispositivo elettronico è comodissimo per tenerci compagnia quando siamo da soli o anche semplicemente per svagare la mente dopo una giornata intensa.

Credi di non poter vivere senza la televisione? Se la risposta a questa domanda è sì, continua a leggere perché oggi acquisirai una consapevolezza importante: non solo stare senza il televisore è possibile ma è addirittura raccomandato per tutelare la tua salute.

Cosa vogliamo dire con questa affermazione? Proprio ciò che hai ben capito: il televisore comporta un rischio notevole per il nostro organismo, scatenando tutta una serie di conseguenze difficili da gestire e in taluni casi problematiche da risolvere. Analizziamo tutti i pro e i contro di questa “scatola” tecnologica a cui rinunciare sembra impossibile.

Nella lista dei pro aggiungiamo sicuramente la possibilità di acculturarsi tramite il televisore. Rispetto a qualche anno fa, oggi grazie anche alle varie piattaforme di streaming come Netflix per citarne una, è possibile arricchire il proprio bagaglio di conoscenze grazie a canali dedicati a documentari sull’uomo, sulla natura e sulla tecnologia.

Altro punto a favore della televisione: essa ci concede la possibilità di svagare la mente dopo una giornata lunga, faticosa e caotica. Cosa c’è di più bello che tornare a casa e lasciarsi andare sul divano, con un bicchiere di vino tra le mani e il tuo programma preferito alla TV?

Non dimentichiamoci poi che il televisore è un sonnifero naturale: una mente rilassata che guarda la televisione, sarà indotta al sonno più facilmente rispetto ad un cervello che si tiene impegnato in chiacchiere e pensieri.

Svantaggi della televisione

Arriviamo al punto dolente. Se è vero che la televisione ha tanti lati positivi, è altrettanto vero dire che ce ne sono anche di negativi. Sai che esiste una stretta correlazione tra televisore e problemi di salute? Attenzione a non sottovalutare queste condizioni, potrebbero nuocere al tuo organismo.

Alcuni studi scientifici hanno dimostrato che esiste un nesso tra televisione e l’insorgenza di patologie piuttosto serie come malattie cardiovascolari, neoplastiche e metaboliche.

Passare ore e ore davanti alla televisione non fa sicuramente bene. Rimanere incollati davanti allo schermo, sulla nostra comoda poltrona, non fa altro che indurci alla sedentarietà, una condizione questa che a lungo andare finisce per nuocere alla nostra salute.

Una ricerca pubblicata sull’American Journal of Preventive Medicine, ha dimostrato che la sedentarietà derivante dalle giornate trascorse davanti al televisore è tra le principali responsabili dei decessi di giovani e anziani.

I dati sono piuttosto allarmanti: guardare la televisione per più di 3 ore al giorno porta ad un rischio di decesso pari al 15% più volte maggiore rispetto a chi la televisione non la guarda o la guarda poco.

Se il tempo trascorso davanti alla televisione supera invece le 7 ore, il rischio concreto di decesso aumenta addirittura del 47%. La sedentarietà è una delle cause principali dei decessi. L’assenza di attività fisica comporta un lento deterioramento del nostro organismo e delle sue funzioni vitali.

Altro fattore da non sottovalutare: l’obesità. Ebbene sì, trascorrere tanto tempo davanti al televisore a ingurgitare cibo spazzatura senza muoversi o fare attività fisica per smaltire quanto mangiato, ci fa aumentare di peso.

I rischi legati all’obesità sono purtroppo conosciuti: problemi respiratori, problemi cardiaci, malattie metaboliche, difficoltà motorie. Ecco dunque perché non dovresti sottovalutare gli inconvenienti derivanti da un utilizzo non consapevole né corretto del televisore.