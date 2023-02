Telefono, non devi attaccarlo alla presa: ecco come caricarlo a costo zero

By

Esiste un metodo efficace per caricare il telefono senza doverlo attaccare alla presa. Ecco di quale si tratta.

Negli ultimi tempi si è parlato molto del caro bollette e in particolare dell’aumento dei costi dell’energia elettrica che ha attanagliato tantissimi italiani che hanno cercato il modo di risparmiare.

Diversamente dall’estate, dove ci sono temperature alte e il sole tramonta a tarda sera, in inverno, il freddo ci porta a dover consumare cibi caldi e il buio ci obbliga a dover accendere la luce.

Telefono: ecco il metodo per ricaricare il dispositivo senza spendere un euro

Inoltre, per via delle basse temperature che si presentano durante l’inverno, passiamo molto tempo dentro le mura di casa e quindi accendiamo la tv la sera invece di uscire fuori e andare a godersi un po’ il panorama delle nostre città.

Per questo motivo, il consumo di energia elettrica è maggiore rispetto la bella stagione e anche caricare il nostro telefono cellulare diventa un problema in quanto tendiamo ad utilizzarlo in maniera maggiore.

Questo perché d’estate, ci rilassiamo al mare e passiamo tanto tempo in spiaggia, e a volte ci dimentichiamo anche di prendere il nostro telefono e lo teniamo nella borsa del mare oppure su di un tavolino.

In inverno invece, passiamo del tempo smanettando sui nostri smartphone e il loro livello di carica tende ad abbassarsi notevolmente e quindi stiamo sempre attenti a tenerlo carico attaccando l’alimentatore alla presa.

Il modo naturale per ricaricare il nostro cellulare

Questo, spreca energia e sulla bolletta c’è un notevole aumento dei costi, ma esiste un modo per fa si che il nostro telefono cellulare sia carico senza aver bisogno di usare l’elettricità.

Per farlo abbiamo bisogno di una cipolla, un energy drink, un cacciavite e un cavo che utilizziamo per caricare il nostro cellulare. Avuti questi oggetti possiamo procedere alla carica del nostro dispositivo.

Per prima cosa, prendiamo la cipolla e con il cacciavite andremo a fare dei buchi in modo orizzontale su di essa. Successivamente prendiamo l’energy drink e lo inseriamo in una ciotola dove andremo ad immergere la cipolla facendole fare un giro completo.

Dopo averla lasciata a riposo per 30 minuti la estraiamo dal liquido e l’asciughiamo con del canovaccio in modo che rimanga asciutta e andiamo ad inserire il nostro cavo prima nel nostro cellulare e poi sull’estremità che di solito va nella nostra presa all’interno della cipolla.

Vedremo come, magicamente, il nostro cellulare comincerà ad essere in carica come se fosse attaccato ad una presa di corrente e il motivo è dovuto agli elettroliti presenti nell’energy drink e della cipolla che fa da catalizzatore.

In questo modo avremo avuto una fonte di ricarica naturale che possiamo utilizzare ogni qualvolta non abbiamo voglia di vedere aumentare il costo delle bollette della corrente elettrica.

Va detto però, che bisogna stare molto attenti nel fare questa operazione, in quanto dobbiamo accertarci che il nostro telefono non si bagni altrimenti i danni possono essere importanti e spenderemo altri soldi per la riparazione o la sostituzione del nostro cellulare.