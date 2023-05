Telefono acceso sul volo Ryanair Milano-Brindisi, ritardo di 3 ore

Una donna impegnata in una videochiamata ha causato agitazione all’interno di un volo Ryanair, causando 3 ore di ritardo.

Nonostante i richiami del personale di bordo, non ha voluto spegnere il dispositivo. Per questo motivo si è creata tensione a bordo del volo in partenza da Milano e in direzione Brindisi, tanto da causare un ritardo importante e anche il malcontento dei passeggeri presenti a bordo.

Ritardo sul volo Ryanair

Non è un fatto nuovo che un volo o un treno facciano ritardo ma di certo è insolito che avvenga per una passeggera che non segue le regole. È proprio quello che è successo in queste ore all’interno della tratta Ryanair da Milano a Brindisi.

Nonostante i diversi richiami del personale di bordo, che le ha detto più volte di spegnere il cellulare, la donna si è rifiutata di interrompere la videochiamata e avrebbe anche avanzato minacce.

È impensabile pensare di decollare in questo modo ma la situazione stava degenerando velocemente, infatti oltre al personale di bordo sono intervenuti anche i passeggeri del volo perché in quel modo avrebbero accumulato ritardo. L’agitazione era evidente, tanto che il comandante è uscito dalla cabina di pilotaggio per verificare cosa stesse accadendo.

Si è trovato costretto a chiamare le forze dell’ordine, che hanno invitato la donna a scendere dall’aereo per consentire finalmente la partenza, tuttavia lo spiacevole episodio ha portato a un ritardo di ben 3 ore.

Altri disagi su Ryanair

Sono frequenti purtroppo i disagi e gli imprevisti che interessano il personale delle compagnie aeree e anche i viaggiatori che vorrebbero godersi una buona esperienza di viaggio.

Questa volta la signora dovrà vedersela con le autorità, un uomo però a marzo è stato addirittura bandito dai voli della compagnia irlandese per aver aggredito uno steward. Un’escalation di violenza che non ha spiegazioni quella che ultimamente sta interessando i voli, mentre per quanto riguarda i treni purtroppo la cronaca ne è piena.

La singolare vicenda di quest’uomo risale al 21 marzo a bordo che da Orio al Serio era diretto a Timisoara. Protagonista un imprenditore lombardo che ora è stato inserito nella lista nera dei passeggeri non graditi dalla compagnia, in pratia bandito a vita da questi voli.

L’uomo ha litigato con lo steward per l’uso del bagno, in merito all’accaduto ha riferito di soffrire di problemi di ipertensione per i quali prende dei diuretici. Così doveva usare i servizi per problemi di salute ma è nata un’insolita discussione che è presto degenerata.

Da passeggero frequente è diventato così un ospite sgradito. L’imprenditore si è recato a Timisoara per firmare un importante contratto ma a causa dello spiacevole episodio, è stato lasciato in Romania senza la possibilità di rientrare in Italia nonostante il viaggio di ritorno fosse già stato pagato.

Riassumendo i fatti, l’uomo doveva andare in bagno in una fase del volo in cui a nessuno è permesso di alzarsi, ovvero quella dell’atterraggio. Purtroppo proprio in quel momento doveva andare al magno urgentemente ma la legislazione aeronautica è talmente rigida che lo steward che in quel momento stava sistemando il bagno, non gli ha consentito l’accesso nemmeno sotto la presentazione della documentazione medica.

All’arrivo a Timisoara l’uomo è stato scortato fuori dal velivolo dalla polizia locale e rilasciato poco dopo. Ora accusa la compagnia per danni di immagine.

In merito a questo spiacevole episodio, Ryanair ha commentato che la sicurezza di passeggeri ed equipaggio è al primo posto, pertanto non vengono tollerate aggressioni né comportamenti pericolosi.

Da poco la compagnia con sede principale a Dublino ha firmato un accordo imponente con Shell per l’utilizzo di carburanti sostenibili, una notizia importante se guardiamo al futuro green dei trasporti, poi però avvengono episodi simili che dividono l’opinione pubblica.

Cosa che non possiamo dire invece della donna che fregandosene delle regole ha insistito nel tenere il cellulare acceso. Questo dispositivo interferisce pesantemente con il volo e non inserire la modalità aereo significherebbe disturbare le comunicazioni radio dei piloti.

Non abbiamo dettagli sulle sanzioni in cui incapperà la passeggera, di certo l’invito è nuovamente quello di avere un comportamento civile e corretto, soprattutto quando sono coinvolte altre persone e la loro sicurezza.