Tegola Argentina, Correa e Nico Gonzalez lasciano il ritiro

A pochi giorni dall’esordio in Qatar l’Argentina di Scaloni perde in un solo colpo Correa e Nico Gonzalez, i due attaccanti infatti hanno subito un infortunio e sono stati costretti ad abbandonare il ritiro, per loro niente mondiale



Dopo il forfait di Giovanni Lo Celso l‘Argentina perde altri due attaccanti importanti in vista del mondiale in Qatar, l’interista Correa ed il viola Gonzalez infatti hanno lascito il ritiro per problemi muscolari e non partiranno con la squadra per il campionato del mondo.

Continua la stagione sfortunata per Nico Gonzalez che non è mai riuscito a giocare con continuità nella Fiorentina ed ora è costretto a dire addio al sogno mondiale.

Delusione enorme anche per “Il Tucu” Correa che non ha recuperato dai problemi al ginocchio dell’ultimo periodo ed è stato costretto a tornare a casa.

Scaloni ha subito chiamato il trequartista dell‘Atletico Madrid Angel Correa per sostituire il viola, mentre al posto dell’interista subentrerà Thiago Almada, calciatore che gioca nell‘Atlanta.



Official: Joaquín Correa will miss the World Cup. He’s no longer gonna be part of the Argentina squad. 🚨🇦🇷 #WorldCup2022 After Nico González replaced by Ángel Correa, Argentina will need another replacement now. pic.twitter.com/Gc49i0U4YH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2022

Duro colpo per l‘Argentina che si ritrova a pochi giorni dall’inizio del Mondiale senza due calciatori importanti che rappresentavano, nelle idee di Scaloni, le prime alternative offensive ai titolarissimi Di Maria, Lautaro e Messi.

L’albiceleste andrà al mondiale in piena emergenza in attacco, le condizioni di Paulo Dybala sono infatti ancora da valutare ed i forfait di Correa. Gonzalez e Lo Celso complicano inevitabilmente i piani del ct argentino.

Grande chance per Angel Correa, il trequartista di Simeone è stato inserito nella lista e avrà la grande opportunità di mettersi in mostra dopo una stagione altalenante con la maglia dell’Atletico Madrid.

Niente da fare invece per Giovanni Simeone, l’attaccante del Napoli non è stato preso in considerazione da Scaloni nonostante il grande impatto avuto in serie A con la maglia azzurra.

Continua invece il momento negativo del Tucu che tornerà ad Appiano Gentile per allenarsi insieme a Simone Inzaghi con l’obiettivo di farsi trovare pronto a gennaio per cercare di rientrare in forma e disputare una seconda parte di stagione da protagonista nell’attacco dell’Inter.

L‘Albiceleste farà il suo esordio nel torneo nella mattinata di martedì quando sfiderà l’Arabia Saudita nel primo match del Gruppo C.