“Te ne sei andato all’improvviso…”, Mara Venier in lacrime: lo scatto che commuove

Mara Venier col cuore spezzato. Arriva lo scatto social che commuove tutti: lui se n’è andato improvvisamente. Che grande tristezza per la conduttrice Rai.

La signora della domenica italiana, Mara Venier, è distrutta. La morte improvvisa di lui le ha spezzato il cuore in mille pezzi. Lo sfogo social è straziante.

Mara Venier stravolta dal dolore

Se c’è un personaggio della televisione italiana che il pubblico adora e segue con affetto da anni, questo è proprio Mara Venier. Definita, e a buona ragione, la regina della domenica italiana, la bella veneta tiene compagnia ai telespettatori da tantissimo tempo.

Lei, la padrona indiscussa di Domenica in, ogni fine settimana è sul piccolo schermo per raccontare storie di amici famosi e non, con interviste esclusive ed emozionanti che tanto piacciono ai suoi fedeli seguitori.

Chi conosce la Venier, non solo personalmente ma anche come personaggio televisivo, avrà colto la solarità e la positività che da sempre contraddistinguono questa donna straordinaria.

Eppure, proprio qualche ora fa lei, zia Mara, sempre sorridente e divertente, si è ritrovata con il cuore spezzato. Il lutto l’ha travolta: lui è morto improvvisamente. La conduttrice Rai lo comunica così sui social. Tutti si stringono al suo forte dolore.

L’addio straziante devasta la conduttrice

Non sono giorni semplici, questi, per Mara Venier che si è ritrovata con un lutto improvviso da affrontare: è venuto a mancare uno dei suoi amici più cari, l’avvocato Roberto Ruggiero.

Quest’ultimo, noto anche come il legale dei vip, ha per anni dedicato la sua vita alla professione forense come avvocato di alcuni personaggi famosi, tra questi: Alberto Castagna, Maurizio Costanzo e addirittura Bettino Craxi.

La sua morte arriva come un fulmine a ciel sereno. Stando alle ultime notizie, l’avvocato Roberto Ruggiero è morto a seguito di un malore durante una cena trascorsa in un ristorante localizzato nel rione Prati di Roma.

Mara e Roberto erano legati da un profondo rapporto di amicizia. Appresa la drammatica notizia, la regina di Domenica in ha voluto condividere il suo dolore e il suo strazio sui social.

La moglie di Nicola Carraro ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dove la si vede bella e sorridente accanto al suo amico. Lo scatto risale a qualche tempo prima che la morte sopraggiungesse.

Anche la didascalia scritta dalla conduttrice è molto tenera. Lei, che definisce Roberto un amico da sempre, ha il cuore spezzato. Non è sicuramente un momento semplice, questo, per Mara Venier che si è ritrovata a perdere un pilastro importante della sua vita.

Tante le persone che hanno voluto far sentire alla conduttrice il loro affetto, anche personaggi importanti come Enrico Vanzina e Jerry Calà che conoscevano anche loro il famoso avvocato.

Roberto Ruggiero ha avuto una carriera straordinaria. Solo qualche anno fa aveva ricevuto la targa onorifica dal Consiglio forense per il suo impegno nella professione. Ha difeso personaggi importanti come Bettino Craxi ed è stato protagonista del caso “mani pulite” come difensore di Mach di Palmstein.

Ancora, sempre lui ha difeso il cantautore Califano in diversi processi penali che lo hanno coinvolto. Ruggiero era uno dei penalisti più conosciuti d’Italia. Muore a 80 anni a causa di un malore.

Non sappiamo molte altre informazioni sul suo conto né se aveva una famiglia, una moglie o dei figli. Sappiamo però che l’avvocato di Molfetta ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di tanti e soprattutto di Mara che si rivolgeva a lui non soltanto per consulenze professionali ma anche come consigliere e amico.

Il ricordo social della conduttrice è davvero un colpo al cuore. Molti si aspettano che durante la prossima puntata di Domenica in, la Venier riserverà un pensiero all’amico scomparso.