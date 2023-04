Si vocifera di un “interesse” tra Taylor Swift e Fernando Alonso, cosa c’è di vero?

Sono sempre più forti le voci che vorrebbero vicini la superstar americana Taylor Swift e il super campione di Formula 1 Fernando Alonso. Entrambi sarebbero tornati single da poco e secondo un noto sito di gossip si starebbero ora frequentando. Cosa c’è di vero in tutto ciò? Intanto i social esplodono all’idea di poterli vedere assieme.

La cantante americana è da poco tornata single e le voci su una sua possibile nuova relazione hanno iniziato a espandersi. Stando a un’indiscrezione, ci sarebbe ora del tenero tra Taylor Swift e Fernando Alonso. Un connubio tra mondo artistico ne sportivo che sta già facendo sognare molti, ma quanto c’è di vero? La cantante a stelle e strisce è una delle più amate al mondo e da poco è tornata single.

Taylor Swift e Fernando Alonso: voci di una nuova coppia. Cosa c’è di vero

Bellissima, di successo e anche imprenditrice, Swift ha anche al suo attivo numerose storie d’amore con attori e personaggi molto noti dello showbiz internazionale, come Joe Jonas, Taylor Lautner, star di Twilight, Jake Gyllenhaal, attore di fama mondiale, Harry Styles, frontman dei One Direction, Calvin Harris, dj di fama internazionale, Tom Hiddleston, interprete di Loki nei film sugli Avengers e infine, fino a poco tempo fa Joe Alwyn, attore britannico.

Ora pare che il suo nuovo flirt sia nientemeno che Fernando Alonso, super campione della Formula 1 e che, stando a Deux Moi, sito di gossip attivissimo sui social e che spesso si è reso protagonista di scoop, avrebbe iniziato con lei una simpatia speciale.

Si tratta naturalmente di indiscrezioni per ora ne smentite ne tantomeno confermate dai due diretti interessati. Ciò non ha bloccato, tuttavia, le allusioni e fatto sperare i tanti fan site soprattutto della cantante. Eppure, proprio di recente Alonso avrebbe pubblicato un video con in sottofondo “Cardigan“, brano dell’artista. Un po’ poco per far sortire sospetti, di solito, ma tanto è bastato perché in molti si chiedessero la natura del loro rapporto.

Carriera di Taylor Swift: dalla musica country ai successi pop

Nata nel 1989, Taylor ha seguito e amato la musica fin da piccola e in particolar modo a quella country a soli 6 anni. All’età di 11 anni riceve le prime lezioni di canto e inizia la sua carriera.

Nel 2005 è assunta come autrice dalla SONY/ATV, una delle più giovani. L’anno successivo inizia a scrivere e cantare i suoi primi pezzi, dando il via a una carriera straordinaria. Nel 2011 Forbes l’ha inserita tra le celebs più rinomate al mondo, classificandola come settima.

Il 2014 è un anno di grande successo per Taylor, che con l’album 1989 vende 25 milioni di copie in tutto il mondo. In tutto Swift si calcola abbia venduto circa 250 milioni di copie dei suoi album in tutto il mondo.

Il 31 ottobre 2022 diventa la prima artista in assoluto ad essere presente in tutte e dieci le posizioni della Bilboard, ovvero la classifica più importante dell’industria musicale internazionale. È titolare inoltre di una Laurea Honoris Causa in Belle Arti ricevuta dalla New York University.