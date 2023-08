Tax Day, ecco tutte le tasse da versare entro il 21 agosto

Oggi è il Tax Day, sono quasi 150 i versamenti che devono essere versati entro la giornata del 21 agosto. Scopriamo quali sono le date da segnare sul calendario.

Altro mini tax day è previsto per il 31 agosto: scopriamo quali sono i quaranta versamenti relativi alle tasse sui redditi. Dopo la fine delle vacanze estive l’amministrazione tributaria torna ad introitare i versamenti ad agosto: dall’Irpef all’Iva, dall’Irap all’Ires, dalla cedolare secca alle addizionali. Ai versamenti delle tasse si aggiungono anche tre adempimenti contabili e una comunicazione. Altro mini tax day è fissato per l’ultimo giorno del mese di agosto quando sono previsti quaranta versamenti relativi alle tasse sulle imposte.

Tasse da versare entro il 21 agosto

Oggi è il Tax day. Dopo il rientro dalle vacanze estive molti contribuenti italiani saranno costretti a versare le tasse. Lunedì 21 agosto è il giorno delle scadenze fiscali a carattere mensile: in un giorno si sono concentrate tutte le scadenze fiscali a seguito della sospensione di tutti i pagamenti e gli adempimenti in scadenza tra l’inizio del mese ed il 20 agosto. I contribuenti potranno provvedere al pagamento entro la giornata del 21 agosto senza ulteriori maggiorazioni.

Entro la giornata di oggi si deve provvedere al versamento dell’Iva per chi ha optato per il pagamento trimestrale. Inoltre, anche i contribuenti che hanno optato per il versamento dell’Iva mensile dovranno provvedere al versamento dell’imposta di luglio entro il 21 agosto. Sono chiamati a versare anche i contribuenti che hanno optato per la rateizzazione. Poi sono previste le scadenze per procedere al versamento delle addizionali, dell’Irpef, dell’Irap, dell’Ires e della cedolare secca. Il 21 agosto è la scadenza per procedere al versamento dei contributi e delle ritenute per i lavoratori autonomi e per i dipendenti. I sostituti d’imposta devono provvedere alla regolarizzazione di ben trenta versamenti di ritenute alla fonte operate a luglio.

Contributi previdenziali da versare entro il 21 luglio

Entro il 21 luglio è necessario provvedere al versamento dei contributi previdenziali Inps per i commercianti e gli artigiani, che dovranno pagare la seconda rata dei contributi con un’aliquota di 24 punti percentuali. Per i commercianti l’aliquota è pari al 24,48%, mentre per i collaboratori di età non superiore ai ventuno anni l’aliquota è pari a 23,25 punti percentuali.

Adempimenti contabili e comunicazione entro il 21 agosto

Entro il 21 agosto è necessario regolarizzare diversi adempimenti contabili da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e le pro-loco chiamate ad annotare l’importo dei corrispettivi e di qualsiasi provento da attività commerciali.

Scadenze fiscali entro il 25 ed il 31 agosto 2023

Il 31 agosto è un altro mini tax day da tenere in considerazione. Entro la fine del mese è necessario provvedere al versamento della terza rata delle imposte sui redditi per i non titolari di Partita IVA. Prima della chiusura dell’ottavo mese dell’anno, in data 25 agosto, è necessario provvedere all’invio degli elenchi intrastat.