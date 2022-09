Taranto, crolla il solaio e travolge due operai: un morto e un ferito grave

By

Un uomo ha perso la vita, un altro è in gravi condizioni. L’incidente a Lizzano (Taranto), durante i lavori di una ristrutturazione di una palazzina.

Il crollo del solaio durante i lavoro, poi la caduta travolti i detriti. Una vittima e un ferito grave a Lizzano. I vigili del fuoco hanno estratto i due uomini dalle macerie: l’incidente nella mattinata di oggi.

Lizzano, crolla il solaio durante i lavori di ristrutturazione: una vittima e un ferito

Purtroppo si è subito temuto il peggio per le condizioni dei due operai, al lavoro in una palazzina di via Ariosto. Il solaio della casa è crollato, travolgendo i lavoratori tra le macerie e i detriti.

L’incidente questa mattina, intorno alle 12:00, quando erano in corso i lavori di ristrutturazione edile dell’immobile. I due sono rimasti sotto le macerie, poi estratti dai vigili del fuoco.

Subito una gran folla è accorsa dopo il crollo della casa. Gli uomini delle forze dell’ordine, i sanitari del 118, si sono recati sul posto per prestare aiuto ai feriti. Successivamente i pompieri hanno individuato anche il secondo lavoratore, Claudio Principale, di 54 anni di Talsano. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’operaio rimasto vivo – un 51enne di Pulsano – è stato estratto per primo, ed è stato trasportato in codice rosso, in gravi condizioni all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Tra la folla anche i parenti della vittima. Dolore tra i presenti e incredulità tra la gente del posto, che si sono stretti anche tramite un messaggio del sindaco di Lizzano, Antonietta D’Oria, attorno alla famiglia.

Taranto, indagini in corso: sul posto Spesal e servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro

Le forze dell’ordine sono al momento al lavoro per far luce sulle dinamiche dell’incidente. La zona è stata delimitata, e i carabinieri – del Comando provinciale di Taranto e della Compagnia di Manduriahanno – hanno effettuato i rilievi del caso.

Oltre ai sanitari, ai militari e al personale Spesal della Asl, presente sul posto anche il servizio di prevenzione sui luoghi di lavoro. Bisognerà infatti accertare se tutte le misure di prevenzione e di sicurezza siano state rispettate durante i lavori di manutenzione. Il tutto per verificare la presenza di responsabilità dell’infortunio, e della morte dell’operaio.

La casa si trova accanto al centro del paese, e stava subendo lavori di ristrutturazione anche alla muratura. Al momento del crollo – improvviso – i due uomini erano dentro l’abitazione. Una casa antica, risalente ai primi del 900‘,

Lo Spesal verificherà se il cantiere fosse in regola, e che il lavoro si stessere svolgendo a norma.