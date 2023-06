Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei in Polonia. A Chorzow il campione olimpico supera i 2,29 metri.

Un altro successo autorevole per Gianmarco Tamberi. Il capitano della nazionale di atletica leggera ha trionfato nella giornata odierna a Chorzow, agli Europei, conquistando la medaglia d’oro nel salto in alto, superando i 2,29 metri e chiudendo in prima posizione. Una vittoria che il capitano della nazionale dedica alla squadra: “Mi sono sentito in dovere di partecipare, da capitano, e di vincere per dare forza ai giovani“.

Tamberi ha vinto la medaglia d’oro ne ialto agli Europei

Ritorno d’oro per Gianmarco Tamberi. Il campione olimpico che nei giochi del 2021 aveva diviso la medaglia più prestigiosa insieme al qatariota Mutaz Essa Barshim, non partecipava a una gara infatti dal 2022, da quando a settembre non aveva partecipato alla Diamond League a Zurigo, arrivando primo anche nel prestigioso evento di atletica leggera con il primo posto.

Il ritorno in pedana vale la medaglia d’oro ai Campionati Europei in Polonia per Tamberi, che chiude in prima posizione superando i 2,29 metri davanti al pubblico di Chorzow. Misura superata al primo tentativo, dopo aver saltato in scioltezza i 2,17, 2,23, 2,26 al secondo tentativo. Dietro di lui sul podio è salito il belga Thomas Carmoy, mentre il padrone di casa Norbert Kobielsky ha vinto la medaglia di bronzo.

Ai microfoni di Rai Sport il capitano della nazionale di atletica ha detto di essere entusiasta per il risultato ottenuto, anche perché fino a qualche mese fa la sua partecipazione agli Europei era stata in dubbio: “Mi sono sentito in dovere di venire a supportare la squadra da capitano e portare casa più punti possibili” ha detto a fine gara Tamberi, che con questa partecipazione ha anche voluto dare l’esempio ai giovani. Non solo, con la vittoria: “Se devo dare il buon esempio ai ragazzi come ho fatto fino ad oggi, devo in qualche modo portare a casa anch’io la vittoria”.

Il debutto stagionale di Tamberi in vista del mondiale

Un ottimo risultato anche in vista dei Mondiali di Atletica leggera di Budapest, in programma il prossimo 19 agosto. Stagione iniziata dunque nel migliore dei modi per Gianmarco, il quale si dice fiducioso anche sulle sue condizioni di salute in questo momento straripanti. Si tratta infatti del debutto stagionale per Tamberi, il quale si dice ottimista anche a livello di “sensazioni”, dall’allenamento alla finale, nelle interviste post gara.

“Davvero un ottimo debutto soprattutto a livello di sensazioni. Durante il riscaldamento ho saltato molto bene, dopo quando il cielo si è rannuvolato e la temperatura è scesa non ho voluto forzare. Ho avuto belle sensazioni, la nostra è una squadra pazzesca“. Infine Tamberi fa i complimenti alla squadra, ricordando che questo rimane uno dei suoi esordi stagionali di sempre: “Era uno dei quei titoli che mi mancava, oltre al Mondiale outdoor“.

Si tratta infatti della sesta medaglia d’oro della nazionale in questi Europei, con le vittorie anche di Samuele Ceccarelli ai 100 metri, Sara Fantini al lancio del martello, Tobia Bocchi nel salto triplo, Nadia Battocletti nei 5000 metri e di Alessandro Sibillo nei 400 ostacoli.

Sul profilo Twitter della nazionale di atletica nel pomeriggio è comparso un post in omaggio di Tamberi: “Poteva mancare la medaglia d’oro di Gimbo? E infatti eccola!”.