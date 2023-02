Svelato qual è il segno più crudele dello zodiaco: riesce a manipolare chiunque

Imparare a conoscere e a comprendere una persona è fondamentale per far sì che il rapporto con essa sia lineare e privo di banali incomprensioni. In questo, l’oroscopo ci da una grande mano, specie quando riesce a svelarci le caratteristiche principali dei segni dello zodiaco.

Dolcezza; forza; determinazione; timidezza… sono tante le sfaccettature che può possedere un carattere, ed è per questo che c’è tanta bellezza nell’essere gli uni diversi dagli altri. Ogni persona rappresenta un modo a sé stante, ed è tanto utile quanto interessante imparare a capire chi e cosa ci troviamo di fronte.

Come si fa ad approfondire una conoscenza? Attraverso il dialogo, senza dubbio, e con la volontà di cercare di comprendere i gesti e le parole degli altri e capirne la motivazione. Esiste, però, un’altra strada da intraprendere per riuscire ad andare a fondo nelle varie personalità, ed è quella che ci viene dall’astrologia. Ogni segno zodiacale, infatti, è contraddistinto da peculiarità che lo rendono unico nel suo genere.

Non tutti scelgono di credere all’influenza di stelle e pianeti nella vita di tutti i giorni, ma se ci si sofferma a leggere l’oroscopo spesso capita che, anche solo in minima parte, la descrizione del proprio segno corrisponda a ciò che siamo in realtà. Sarebbe interessante, ad esempio, scoprire quale tra i dodici segni è considerato il più “crudele” e “manipolatore“? Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Svelato il segno più “manipolatore” dello zodiaco

Lo zodiaco, come tutti saprete, è composto da dodici segni, ma ce n’è uno, in particolar modo, che possiede la grande abilità di riuscire sempre (o quasi) a portare le persone della propria parte. Le persone in questione sono quelle nate sotto il segno dei Gemelli. Essi, infatti, sono abili, astuti e dotati di grande carisma. Ciò li rende assolutamente irresistibili.

Quando si è in compagnia di un Gemelli, infatti, lo si capisce subito perché, in genere, ama avere tutte le attenzioni su di sé. Le sue più spiccate caratteristiche sono la determinazione e la caparbietà che impiega per raggiungere i proprio obietti, senza “se”, senza “ma”. L’amore che i Gemelli nutrono per sé stessi è più forte di tutto, e ciò li rende in grado di non fermarsi davanti a niente pur di arrivare al traguardo prefissato.

Perché è considerato un “manipolatore”? Perché il carisma di cui è dotato non conosce limiti, e se sulla propria strada dovesse incontrare persone che la pensano diversamente da lui, in men che non si dica riuscirebbe a far cambiare loro idea, e a convincerli che sia la sua la versione più corretta e vincente.

Tutte le qualità dei Gemelli

Come precedentemente accennato, coloro i quali sono nati sotto il segno dei Gemelli sono naturalmente in grado di attirare l’attenzione su di sé. Questo non solo grazie alla loro abilità e astuzia, ma anche alla simpatia e alla solarità che li contraddistingue, qualità irresistibili agli occhi di chiunque.

Per contro, però, i Gemelli non sono dotati di grande empatia; non dimenticano e non perdonano tanto facilmente e sono perennemente attratti dal bisogno di comandare. Insomma, o li si ama o li si odia!