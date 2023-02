Svelato il sorprendente motivo per cui stanno mettendo tutti 1 siringa nelle mele

By

In molti stanno inserendo una siringa all’interno delle mele. Ecco il motivo per il quale utilizzano questo metodo.

Nelle nostre case, solitamente, a fine pasto ci ritroviamo a mangiare della frutta e nelle nostre cucine c’è sempre un cesto o un piatto dove all’interno ci sono vari tipi di frutta di stagione.

Alcune di queste sono stagionali e quindi si trovano solo in un determinato periodo dell’anno, altre invece si trovano facilmente in ogni stagione e sono tra le più consumate di sempre.

Mele: ecco perché in molti inseriscono una siringa al loro interno

Oltre le arance, i limoni e le banane, uno dei frutti più consumati in assoluto è la mela, anche se non tutti sanno che non è un vero e proprio frutto ma bensì si tratta di un falso frutto.

Vale a dire che quello che noi mangiamo, in realtà è un pomo, in quanto cresce dal rigonfiamento del ricettacolo floreale e il vero frutto della mela in realtà è il suo torsolo al cui interno ci sono i semi.

Da sempre la mela però è riconosciuto come un frutto ed è diventato il simbolo di alcune storie importanti come ad esempio quella di Biancaneve, dove è stata l’arma con cui la strega cattiva ha fatto addormentare la principessa.

O ancora, la mela d’oro della discordia che ha dato origine alla Guerra di Troia o la mela che ha dato origine alla teoria della gravità di Isaac Newton, così come tante altre diventate famose per aver avuto un ruolo fondamentale.

In commercio ne troviamo di tantissimi tipi, dalla gialla golden alla rossa fino alla verde e ognuna con delle peculiarità diverse e con sapori molto differenti nonostante siano della stessa natura.

Ma quando addentiamo le nostre mele, la maggior parte di noi tendono a sbucciarle e a tagliarle a fettine lasciando il torsolo intatto e gettandolo via nonostante, come detto, sia proprio questo il frutto.

Il metodo diffuso sul web

Per far si che lo leviamo facilmente, sono stati inventati degli oggetti che tagliano la mela perfettamente a fette levando via il torsolo o semplicemente possiamo farlo con il nostro coltello.

Per risparmiare del tempo, però, sul web è apparso un metodo curioso che in molti stanno adottando e si tratta dell’utilizzo di una siringa medica, usata per fare le iniezioni, ma questa volta non si usa l’ago.

Levando la parte del pungiglione, basta prendere la siringa e levare anche la parte che tende a succhiare via il sangue o il prodotto che andremo ad iniettare e vedremo come ci rimarrà solo un pezzettino di plastica.

Con questo, mettendo la parte del buco largo sul piccolo andremo a spingere il tutto sulla mela e in pochissimo tempo il torsolo verrà intrappolato al suo interno e possiamo mangiare la mela senza trovare dei semi.

Questo metodo è molto utile per chi vuole mangiare le mele con la buccia, che contengono delle proprietà benefiche ma va detto che è sempre meglio sciacquarle o se si ha possibilità disinfettarle con del bicarbonato di sodio.