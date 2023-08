Svelato il nome della nuova trasmissione di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer tornerà presto in onda su Rete 4 con il suo nuovo programma, dopo aver detto addio alla Rai. Ecco come si chiamerà.

L’addio alla Rai dopo 34 anni di Bianca Berlinguer ha lasciato tutti sorpresi e la notizia del suo arrivo a Mediaset non ha fatto altro che acuire questo sentimento. La giornalista ed ex direttrice del Tg3, tra pochi giorni inizierà la sua nuova avventura su Rete 4, dove ogni martedì condurrà un programma di approfondimento che, stando alle indiscrezioni, sarà molto simile a Cartabianca. Finora il nome della trasmissione era rimasto ancora top secret, ma ora è stato finalmente rivelato da Davide Maggio.

Bianca Berlinguer, ecco come si chiamerà il suo programma

La trasmissione di Berlinguer prenderà il via il prossimo 4 settembre, in prima serata, e al suo fianco rivedremo l’alpinista e opinionista Mauro Corona, ormai sua spalla da molti anni anche a Cartabianca in Rai. Il nome, stando al sito specializzato in televisione, sarà È Sempre Bianca: un modo per dare continuità nonostante il passaggio dalla televisione pubblica a quella privata, e non stranire troppo il pubblico fedele della giornalista.

Da settimane si discuteva su quale nome avrebbe potuto avere, e fin da subito erano state scartate le due ipotesi di Cartabianca, in quanto i diritti ancora appartenenti alla Rai, e Zona Bianca, invece di proprietà di Giuseppe Brindisi. Di certo, però, c’era che il nome avrebbe avuto al suo interno il nome Bianca, proprio per dargli un’identità ben precisa legata alla conduttrice.

Ciò che è certo è che la curiosità per il debutto di Berlinguer a Mediaset è molto forte, e cresce giorno dopo giorno. Gli spettatori sono curiosi di vedere come se la caverà in un contesto per lei del tutto nuovo, ovvero una rete appartenente alla famiglia Berlusconi. Bianca è figlia dello storico segretario generale del Partito Comunista Italiano, Enrico, e lei stessa ha sempre mostrato e affermato a sua volta di essere su posizioni di sinistra.

Bianca Berlinguer, l’addio alla Rai dopo 34 anni di servizio

La giornalista, storico volto del Tg3, del quale è stata anche direttrice, ha iniziato la sua esperienza a Viale Mazzini nel 1989, e dopo un’esperienza sulla carta stampata è passata alla televisione, entrando nella redazione del telegiornale del terzo canale pubblico.

Ben presto è diventata uno dei conduttori dell’edizione della sera, fino a diventarne volto principale. Nel 2009 è stata quindi nominata direttrice del Tg, dove è rimasta fino al 2016. Da quell’anno ha iniziato quindi a condurre Cartabianca, programma di cui è anche stata ideatrice e autrice.

Nella primavera di quest’anno, tuttavia, hanno iniziato a moltiplicarsi le voci di una sua insoddisfazione per il trattamento della dirigenza Rai e le scelte sulla programmazione. Il giorno prima della presentazione dei palinsesti Rai, poi, ha comunicato ufficialmente la decisione di lasciare la televisione pubblica per passare a Mediaset.

“Già da tempo mi sentivo isolata, un’estranea nella mia stessa famiglia. Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta” aveva dichiarato Bianca, giustificando la sua decisione.

“La proposta Mediaset è arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via” aveva poi concluso durante l’intervista rilasciata a La Stampa.



L’appuntamento, ora, è al 4 settembre, quando È Sempre Bianca finalmente partirà su Rete 4, portando avanti lo stile della giornalista a Mediaset: una sorta di rivoluzione non solo per i telespettatori, ma anche per la diretta interessata, al suo debutto su una rete privata.