Svelati i nomi di tentatori e tentatrici di Temptation Island, spuntano “vecchie conoscenze” di UeD

Finalmente ci siamo: domani in prima serata su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island, attesissima dai fan della trasmissione, rimasti orfani del loro “guilty pleasure” per ben un anno. Dopo aver rivelato le 7 coppie protagoniste del docu-reality, la produzione ha svelato poche ore fa anche i volti dei tentatori e tentatrici che cercheranno di attrarre l’attenzione dei protagonisti, i quali soggiorneranno per 21 giorni nel resort di lusso sardo, mettendo alla prova il loro amore. Tra i single, anche un paio di volti già visti a Uomini e Donne.

Dopo un anno di attesa, domani sera prenderà ufficialmente il via la nuova stagione di Temptation Island, il “viaggio nei sentimenti” prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, nato nel 2005 con il nome di Vero Amore e poi ripreso nel 2014, con alla conduzione Filippo Bisciglia e coppie di fidanzati decisi a mettere alla prova il loro rapporto. Nei giorni scorsi Canale 5 ci ha mostrato tutte le 7 coppie partecipanti, e sui social i commenti già non si sprecano, con una sorta di toto-nomi su chi regalerà maggiore “trash” (che è quello che spinge, oltre a un certo voyerismo, a guardare il programma). Poche ore fa, la produzione ha mostrato i volti e i nomi dei single che cercheranno di mettere in difficoltà i fidanzati, e tra loro, i più attenti e appassionati di Uomini e Donne hanno già riconosciuto due protagonisti del dating show.

Temptation Island, svelati i nomi e volti dei single

Per partecipare a Temptation Island bisogna avere dei requisiti ben precisi: innanzitutto le coppie devono avere tra i 20 e i 35 anni, non devono essere sposate o avere figli e devono inoltre acconsentire a rimanere 21 giorni in un resort sardo, divisi e ospitati in due ali diverse della struttura. A “indurli in tentazione”, 14 ragazzi e 14 ragazze single, che durante il loro soggiorno cercheranno di suscitare l’attenzione dei fidanzati.

Oggi sul sito Instagram ufficiale del programma sono stati pubblicati per la prima volta le foto con i tentatori e tentatrici della nuova edizione. Tra i single maschi, troviamo anche due volti noti al pubblico a casa: si tratta di Andrea della Cioppa, ex corteggiatore di Veronica Rimondi e Daniele Schiavon, ex fidanzato di Giulia Quattrociocche, direttamente da Uomini e Donne. Inoltre, nel gruppo, spicca anche la presenza di Cesare Pontigia, che si è fatto notare durante un’edizione di Love Island.

Tra gli altri tentatori, troviamo Luca, 24enne di Cantù, ex nuotatore professionista, Edoardo, commesso catanese, Ema, 26enne di Trieste, di professione personal trainer, il romano Lollo, tassista e il suo concittadino Igor, calciatore. E ancora, Daniele e Alberto, entrambi 28enni e di Roma, il primo responsabile della sicurezza e il secondo imprenditore, Davide di Novara, tecnologo e Fuad, 28 anni di Roma, ristoratore. Concludono il gruppo, il modello napoletano 32enne Emanuele, Tommaso, proprietario di 2 palestre, 34 anni, e gli imprenditori 38enni Marco e Lorenzo.

Tra le tentatrici, per ora, non appaiono nomi già noti, le 14 single sono l’hostess emiliana Matilde, 20 anni, Roberta e Greta, 24 anni entrambe, la prima ballerina e la seconda contabile, la 25enne sanremese Vale, insegnate di educazione fisica, Marica e Cristina, 25 anni, la prima ex hostess e la seconda laureanda.

Chiudono il gruppo, l’insegnante di pole dance 27enne Nancy, di Napoli, la studentessa Ilaria di 28 anni, la napoletana Carmen, tecnica napoletana di 27 anni, Carola di Marino, 29 anni, gestrice di uno stabilimento balneare, la 28enne Laura, proprietaria di uno shop online, Benedetta, 26enne con una sua linea di costumi e Valentina, 32enne madre di un bimbo, da Napoli.