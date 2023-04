Svelata la data d’uscita della nuova serie Netflix di Zerocalcare

Dopo il successo di Strappare lungo i bordi, il fumettista Zerocalcare torna con un’altra serie targata Netflix: il titolo è Questo mondo non mi renderà cattivo e uscirà la prossima estate.

Lo scorso anno con Strappare lungo i bordi, il fumettista romano Zerocalcare ha raggiunto milioni di visualizzazioni in streaming su Netflix e quest’anno sta per arrivare la sua seconda fatica televisiva.

Infatti, attesissima è la nuova serie Questo mondo non mi renderà cattivo, che non è una seconda stagione bensì un nuovissimo racconto, dove i suoi personaggi torneranno per raccontare nuove avventure. Ecco quando arriverà.

Zerocalcare torna con una nuova serie su Netflix: la data

L’annuncio è arrivato ieri, 5 aprile, tramite i social e tutte le piattaforme web: Zerocalcare torna come showrunner per una nuova serie targata Netflix.

Lo ha annunciato proprio lui, in collaborazione con il colosso dello streaming, in un post social in cui ha mostrato il primo trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo, dove affronterà ancora una volta i temi a lui cari.

Non è, come abbiamo detto, un seguito di Strappare lungo i bordi ma una nuova storia, che però rivedrà l’immancabile Zero (l’alter ego dello scrittore e vignettista) insieme all’Armadillo, la sua coscienza doppiata da Valerio Mastandrea.

Questo mondo non mi renderà cattivo sarà composta da 6 episodi, che dureranno circa mezz’ora ciascuno e all’interno delle puntate tornerà il mondo narrativo che i fan di Zerocalcare conoscono bene.

La data d’uscita è il 9 giugno, giorno in cui la serie uscirà su Netflix sulla piattaforma ufficiale.

La trama ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo

Il fumettista romano è pronto a raccontare una nuova storia animata, in un progetto che tantissimi stavano aspettando dopo il successo della prima serie.

Questo mondo non mi renderà cattivo, prodotta da Movimenti Production insieme alla casa editrice BAO Publishing, torna a raccontare la vita di Zero, accompagnato dal suo compagno di vita Armadillo, ma anche da Sarah, Secco e altri personaggi già visti nei suoi fumetti.

Stavolta si aggiunge un altro personaggio, ovvero Cesare, un vecchio amico che torna nel quartiere di Zero dopo tanti anni.

Cesare ha difficoltà a riconoscere il mondo in cui è cresciuto, una realtà da cui si è allontanato e nella quale stenta a ritrovarsi.

Zero vorrebbe aiutarlo, fare qualcosa per lui, ma capisce che non è in grado di farlo, non sa come farlo sentire di nuovo a casa, facendo la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Non vediamo l’ora di vedere l’ultima fatica di Zerocalcare, che sa emozionare come pochi riescono a fare grazie alla sua semplicità e al suo genio.