Supermercato, addio a questo ingrediente: sparirà prima di Natale

Per via dei nuovi rincari prezzi, una stima prevede che prima di Natale un ingrediente molto importante per le nostre tavole sparirà dai supermercati. Ecco quale.

Le feste di Natale sono alle porte e tutti quanti noi ci stiamo preparando, anche coloro che non amano questo periodo dell’anno, a goderci la cena della vigilia e il pranzo di Natale con i nostri parenti.

Ogni anno, ci sono degli amici o dei famigliari che a fine del cenone tendono a mostrare e ad offrire i dolci natalizi che hanno preparato con le proprie mani e specialmente al Sud, ma anche in alcune parti del Nord, si usa mangiarli durante i giochi attendendo la mezzanotte.

Natale: ecco l’ingrediente che sparirà prima del 25 dicembre

Accompagnati da un buon caffè, questi dolci possono essere di vario tipo, come paste secche con all’interno del cioccolato o della marmellata o ancora panzerottini dolci o paste di mandorle o tanti altri.

Ma uno degli elementi fondamentali per far si che questi tipi di alimenti siano come il loro nome comune li designa, ossia “dolci” è lo zucchero che rende più appetibili e sfiziosi queste pietanze.

Basti pensare che, anche il Pandoro, dolce tipico delle feste di questo periodo, viene cosparso da zucchero a velo per renderlo più prelibato e per decorarlo come tradizione vuole.

Ma bisogna stare attenti all’utilizzo di questo ingrediente, e non per via di problemi legati al diabete o alle carie, che sono sempre da tenere sotto controllo, ma perché questo ingrediente potrebbe sparire dagli scaffali dei nostri supermercati.

Il motivo non è legato alla mancanza di materia prima ma per via dell’aumento dei prezzi che stanno per avvenire nei prossimi giorni proprio a ridosso delle giornate di festa, anche se già da qualche tempo queste sono avvenute.

Rischio scaffali vuoti: ecco cosa potrebbe mancare

Molti beni alimentari delle feste, sono aumentati del 13,6% rispetto gli anni precedenti ma è proprio lo zucchero che nei prossimi giorni avrà un aumento esponenziale e sta facendo già discutere tutti gli italiani.

Il suo prezzo, infatti, sarà aumentato del 49% e di conseguenza, tutti i consumatori, stanno facendo scorta in questi ultimi giorni dove il suo prezzo è ancora come siamo abituati a trovarlo in commercio.

In questo periodo, come abbiamo già detto, sono molte le persone che stanno cucinando dolci natalizi e quindi il consumo dello zucchero è maggiore rispetto agli altri mesi dell’anno con una percentuale più alta rispetto al periodo pasquale, dove il consumo è anche maggiorato.

Per questo, in vista delle giornate di Capodanno e dell’Epifania, dove i dolciumi non possono mancare, tutti quanti gli italiani che si cimentano nella preparazione di dolci o utilizzano questo ingrediente per altre pietanze, si stanno preparando all’aumento dei prezzi.

Di conseguenza, prima di Natale, potrebbe essere difficile reperire dello zucchero per via della scorta fatta dai consumatori per affrontare l’aumento dei prezzi che coinvolgerà anche altri generi alimentari.

Quindi, qualora abbiate pensato di cucinare dei dolci in questi giorni, vi conviene affrettarvi e accaparrare al prezzo più basso le ultime confezioni di zucchero prima che il suo prezzo raddoppi.