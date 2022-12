Superbonus, Giorgetti: ok per la proroga al 31 dicembre

Dopo le ultime notizie dello stop al Superbonus, il ministro dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che la proroga al 31 dicembre sarà approvata, ma solo a determinate condizioni.

Il Superbonus è un’agevolazione di cui hanno usufruito migliaia di italiani, introdotta dal Decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% su lavori di efficienza energetica nell’ambito delle ristrutturazioni edili.

Si dibatte da settimane sulla proroga al 31 dicembre per richiederlo, a differenza dell’ultima scadenza fissata allo scorso 25 novembre. Ma il ministro Giorgetti rettifica e annuncia l’ok. Ecco le sue parole.

Proroga del Superbonus: il ministro Giorgetti dice sì

Sembrava che la proroga per il Superbonus 110% fosse ormai un’utopia, invece le ultime parole del ministro dell’Economia e delle Finanze del governo Meloni, Giancarlo Giorgetti fanno pensare diversamente.

La richiesta per il Superbonus era stata bloccata al 25 novembre scorso e, secondo le notizie dei giorni scorsi, la proroga non era nei piani della nuova Manovra del governo.

Lasciando il Senato circa un’ora fa, il ministro Giorgetti ha dato invece una speranza, dicendo che la proroga al 31 dicembre ci sarà, ma solo a determinate condizioni:

Probabilmente confluirà nella legge di bilancio: perché è un problema di tempi di conversione di questo decreto-legge; se il decreto sfora e l’approvazione definitiva va nel 2023 forse è meglio per tutti che sia

Il ministro poi ha continuato, raccontando brevemente quali saranno le condizioni che dovranno essere rispettate.

Le delibere condominiali dovranno essere state fatte entro l’11 novembre e, per quanto riguarda lo sblocco dei crediti Giorgetti conferma la proposta del governo: estendere da due a tre le cessioni a soggetti qualificati, prevedendo “l’intervento di Sace a garanzia della liquidità delle imprese mentre l’intervento di Cdp”.

Nello stesso tempo, la Sace potrà concedere garanzie alle banche o ad altre istituzioni finanziare, per finanziamenti di qualsiasi forma.

Che cos’è il Superbonus 110%

Di Superbonus 110% ne abbiamo sentito parlare tantissimo negli ultimi anni: l’incentivo è stato introdotto dal Decreto Rilancio 2020, per permettere al settore edilizio italiano di aumentare l’efficienza energetica.

Un incentivo che, però, è stato bloccato allo scorso 25 novembre, con la speranza di molti cittadini per una proroga almeno fino a fine anno.

In pratica, il Superbonus fa arrivare fino al 110% la possibilità di detrazione dell’Ecobonus già esistente, nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie di case e condomini.

Quest’agevolazione può essere richiesta in determinati casi, ovvero per sostituire l’impianto di riscaldamento, per cambiare gli infissi, per l’installazione di impianti fotovoltaici e per l’isolamento termico, sia del tetto che di altre superfici esterne.