Superbonus al 90% superato da bonus casa minori

Il superbonus al 110%, ossia quell’incentivo edile che lo scorso biennio è stato molto utilizzato ha cambiato notevolmente la situazione per coloro che decidono di portare avanti dei lavori sulla propria abitazione.

Pare infatti che scegliere le altre opzioni risulta essere più conveniente proprio a causa del nodo della cessione dei crediti e delle tempistiche che sono ancora oggi incerte.

L’incentivo più richiesto

Sappiamo bene ormai che con l’introduzione della nuova legge di bilancio, la percentuale del superbonus è passata dal 110% al 90%.

E’ questa una conseguenza dovuta al taglio che il governo Meloni ha deciso di fare sulla percentuale.

Attraverso questo nuovo regime fiscale sembra che attualmente quell’incentivo che negli ultimi due anni è stato uno dei più richiesti, attualmente non risulta essere la scelta più conveniente per coloro che scelgono di ristrutturare casa.

Il superbonus 110% potrà essere usato ma soltanto in determinati casi e soltanto per un preciso periodo di tempo, ossia fino al 31 marzo per coloro che, entro il 30 settembre del 2022, avevano completato il 30% dei lavori.

La modifica alla norma riapre un percorso all’utilizzo di tutte quelle altre agevolazioni che sono ancora utilizzabili e che non fanno riferimento al super bonus.

Si tratta di tutti quei bonus prolungati per i prossimi due anni. Partiamo quindi dal bonus giardini utilizzato da coloro che scelgono di restaurare gli spazi verdi di casa fino al bonus per le barriere architettoniche.

Si aggiungono poi a questi anche il Bonus ristrutturazioni e il Sisma bonus utilizzato da coloro che vivono all’interno di zone sismiche 1,2 e 3.

Un altro bonus utilizzato è l’ecosismabonus il quale può essere utilizzato per opere per la riqualificazione energetica di un edificio e anche per la riduzione del rischio sismico.

Utilizzato molto anche l’ecobonus dedicato a coloro che scelgono di intervenire sull’efficienza energetica della propria abitazione come potrebbe essere l’installazione di pannelli solari oppure la coibentazione di pareti.

Messo da parte il super bonus Al 90%

Come riporta Il Sole 24 Ore, sembra che scegliere il superbonus al 90% non sia la soluzione che gli italiani hanno scelto di prendere.

Infatti diverse sono le variabili con cui bisogna fare i conti tra cui anche la durata dei lavori.

Ad esempio, coloro che possiedono una villetta monofamiliare che hanno un ISEE che non supera i 15.000 euro, possono utilizzare questi incentivo per il 2023 anche se non è certo che i lavori possano finire nell’arco di questo anno.

Per tutti gli italiani che vivono all’interno di zone in cui è molto alto il rischio sismico, una delle decisioni più sicure è quella di utilizzare il sismabonus.

Si tratta di un’aliquota leggermente più bassa, in quanto è all’85%, un’agevolazione che è stata prorogata fino al 2024 e quindi, per quanto riguarda l’arco temporale, andare su questa scelta potrebbe essere la soluzione migliore.

Esiste poi anche un altro grande tema, ossia la gestione dei crediti che per il momento risulta essere bloccato.

Se nei mesi per passati si faceva affidamento sulla gestione delle banche, attualmente tale eventualità risulta essere sempre più difficile.

Un’altra cosa da sapere è che il superbonus può essere anche recuperato nel corso della detrazione anche se, in quest’ottica, ci sono numerose complicazioni.

Infatti, i pagamenti delle rate possono diventare fin troppo eccessive per molti italiani.

Ed è per questo motivo che questo incentivo risulta essere sempre meno interessante e quindi sostituito con gli altri bonus.