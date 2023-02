Super Bowl, Rihanna incanta il pubblico

Rihanna torna sul palco dopo 7 anni, con un bellissimo vestito rosso scarlatto e una sorpresa per i suoi fans, è incinta del suo secondo figlio.

A calcare il palco del Super Bowl questa volta è la star mondiale Rihanna che per 13 minuti ha incantato il pubblico portando sul palco 12 dei suoi più grandi successi.

Super Bowl, Rihanna torna sul palco dopo 7 anni

Oggi 13 febbraio 2023, si è tenuto in America il Super Bowl l’evento sportivo maggiormente seguito in tutti gli Stati Uniti che giunge alla 57esima edizione ed è l’ultimo atto di un’intera stagione del campionato di football americano.

A disputarsi la finale sono state il Kansans City Chiefs e i Philadelphia Eagles, la gara si è disputata allo State Farm Stadium di Glendale situato in Arizona. Oltre 100 milioni di spettatori americani erano in attesa di questa grande gara e che ha visto il Kansas City Chiefs vincere.

La vera e propria star di questo evento sportivo è stata però Rihanna che si è esibita nell’intervallo per ben 13 minuti, incantando il pubblico con 12 dei suoi più grandi successi.

Rihanna ha stupito tutti quanti trasformando il tipico show in una vera e propria festa, un qualcosa di nuovo e che ha lasciato tutti stupefatti. E lo fa anche stupendo il suo pubblico annunciando la sua seconda gravidanza, a solo nove mesi dalla nascita del suo primogenito.

Nessun ospite speciale ad accompagnarla sul palco ma soltanto lei che torna a calcare un palco e ad esibirsi dopo 7 anni. Per l’occasione ha scelto un importante vestito rosso scarlatto e si è circondata da decine di acrobati sospesi a piattaforme trasparenti e danzatori.

Nessun cambio d’abito, nessuna pausa o cambio di ritmo, la sua performance è andata avanti per 13 minuti ininterrottamente incantando non solo gli spettatori al State Farm Stadium ma anche i telespettatori che hanno assistito all’evento da casa.

Il palco del Super Bowl è sicuramente uno dei più ambiti dagli artisti non solo per l’importanza dell’evento sportivo ma anche per il grande numero di investitori pubblicitari che presenziano e partecipano all’evento.

Il rifiuto al palco nel 2019

Non è la prima volta che l’artista viene richiesta per calcare il palco del Super Bowl, già nel 2019 era stata invitata a partecipare con una sua performance ma Rihanna aveva scelto di non esibirsi.

La sua scelta dell’epoca fu una vera e propria presa di posizione per dare solidarietà alle protesta antirazziste presenti all’interno del mondo del football americano.

Questa volta ha invece scelto di esibirsi ma lo ha fatto in un modo un po’ particolare, ad accompagnarla un grande corpo di ballo che oltre a sfoggiare enorme maestria nei movimenti e bravura nel ballo, hanno portato un messaggio ben preciso.

Ogni ballerino indossava un costume interamente bianco che copriva anche il volto, in questo modo è stato impossibile vedere il colore della pelle, e i ballerini sono stati giudicati per la loro bravura e non per la loro etnia.

Gli Stati Uniti sono sicuramente rimasti incantati dalla sua performance e anche dall’intero show che oltre ai spot che si sono susseguiti, all’evento sportivo, non sono mancanti gli immancabili fuochi d’artificio patriottici.