Papa Francesco ha rivelato, durante un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, di aver firmato una lettera di dimissioni preventive. Il vaticanista Valli ritiene che ciò non accadrà fin quando Ratzinger sarà in vita.

Il vaticanista Aldo Maria Valli, durante un’intervista a Fanpage.it, ha espresso il suo pensiero rispetto all’affermazione di Papa Francesco riguardante la firma di una lettera di dimissioni preventive risalente al 2013.

L’ipotesi di dimissioni di Papa Francesco

Papa Francesco ha dunque rivelato durante un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, di aver firmato, nel 2013, una lettera di dimissioni preventive. Sulla base dello scritto in pratica, il Papa rinuncerebbe alle sue mansioni in caso di impedimento medico.

Il Pontefice ha dunque affermato dinanzi ai giornalisti, di non aver mai pronunciato ad alta voce queste parole; aggiungendo poi di aver ripreso a camminare.

“La decisione di non operarmi al ginocchio alla fine si è rivelata giusta”.

Ha spiegato il papa ai giornalisti del quotidiano spagnolo.

Secondo il vaticanista Aldo Maria Valli, quest’ipotesi di dimissioni non è altro che prassi. Infatti la rinuncia d’ufficio di un Pontefice deve obbligatoriamente essere manifestata nel pieno possesso delle sue facoltà psicofisiche.

Per questo Papa Francesco ha firmato la lettera nel 2013.

Le parole del vaticanista Aldo Maria Valli sulla questione

Lo studioso Aldo Maria Valli ha dunque commentato la notizia sulle dimissioni di Papa Francesco durante un’intervista a Fanpage.it.

Secondo il vaticanista infatti la lettera di dimissioni firmata dal Pontefice non è nulla di nuovo, essendo espressamente prevista dal Codice di diritto canonico. A quanto pare infatti il Papa deve esprimere l’ipotetica rinuncia alle sue funzione, nel pieno delle capacità psicofisiche.

Alla domanda se è vero che, come affermato da Papa Francesco, la decisione di papa Ratzinger di lasciare per motivi di salute abbia aperto la strada a tutti gli altri; Valli ha risposto in modo avverso.

Lo studioso infatti afferma che in realtà Papa Ratzinger non è stato il primo a rinunciare per motivi di salute. Al contrario la prima volta che si è verificata una situazione del genere risale al 1224, con Celestino V.

Dunque infine Aldo Maria Valli ritiene che Papa Francesco non abbia realmente intenzione di dimettersi. Anche perché lui stesso sostenne che:

“Si governa con la testa non con il ginocchio”.

Aggiungendo infine che appare assai complicato il fatto che il Pontefice rinunci al suo ruolo, almeno fin quando papa Ratzinger è in vita.

“La gestione due papi emeriti non sarebbe facile”.

Conclude Aldo Maria Valli.