Suicidio assistito, l’appello di Fabio: “Lo Stato mi aiuti a morire”

Il 46enne Fabio Ridolfi è immobilizzato da 18 anni a causa di una patologia irreversibile e oggi chiede allo Stato di accedere al suicidio assistito. Il suo caso è seguito dall’Associazione Luca Coscioni.

L’appello di Fabio allo Stato italiano: “Mi aiuti a morire”

Fabio Ridolfi oggi ha 46 anni e da 18 è costretto a letto da una malattia da cui non potrà guarire. Si chiama tetraparesi da rottura dell’arteria basilare e lo ha portato a essere completamente incapace di muoversi, mantenendo soltanto la motilità oculare con cui, poche ore fa, avrebbe composto un messaggio rivolto allo Stato per chiedere che venga supportato nella sua richiesta di morire.

La storia di Fabio Ridolfi, immobilizzato da 18 anni

Il dramma del 46enne, originario di Fermignano (provincia di Pesaro e Urbino), sarebbe iniziato 18 anni fa quando la malattia di cui soffre lo avrebbe immobilizzato. Riesce a muovere soltanto gli occhi e, attraverso un lettore del movimento oculare, ha chiesto allo Stato di aiutarlo a morire.

Un appello per il fine vita rilanciato dall’Associazione Luca Coscioni, da anni in prima linea a sostegno di chi si trova in condizioni tali da rendere la quotidianità una guerra senza via d’uscita.

Suicidio assistito: il percorso di Fabio in attesa di una risposta

Il 46enne marchigiano si è rivolto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (Asur) che avrebbe avviato tutti gli accertamenti necessari per verificare la sussistenza delle condizioni per il suicidio assistito.

Fabio Ridolfi è il terzo italiano a fare questa richiesta dopo altri due pazienti tetraplegici originari della stessa Regione. Attualmente l’uomo sarebbe in attesa di una risposta per vedere accolta la sua richiesta di accesso al suicidio medicalmente assistito.