Stufe a pellet, con questi bonus è corsa all’acquisto: le stanno comprando tutti

By

Grazie ad alcuni incentivi messi a disposizione dallo stato le stufe a pellet sembrano essere il metodo di riscaldamento più in voga degli ultimi tempi. Ecco come usufruire del bonus.

La stagione autunnale e invernale sembra essere appena cominciata e il caldo che ci ha fatto sudare questa estate con temperature record in alcune zone d’Italia sembra essere ormai un vecchio ricordo.

Dopo tante settimane fatte anche di notti insonne per via della calura e della presenza di zanzare nelle ultime settimane, in quasi tutta Italia, le temperature si sono abbassate facendo dormire meglio molta gente.

Stufe a pellet: ecco perché sono consigliate

Però, questo ha dato il via ad alcune preoccupazioni da parte degli italiani riguardo l’utilizzo del riscaldamento nei prossimi mesi per via del rincaro sulle bollette di gas e luce che stanno facendo impazzire tutti quanti.

Infatti, specie durante l’inverno quasi tutti noi utilizziamo una fonte di calore per cercare di riscaldarci dal gelo che l’atmosfera emana nei mesi più freddi ma quest’anno per via dei prezzi sull’energia sembra che dovremmo trovare alternative.

Ma installare una fonte di calore porta con se anche alcune spese e per questo motivo molte persone preferiscono riscaldarsi alla vecchia maniera, ossia con borse dell’ acqua calda e plaid.

Però quest’anno, alcune famiglie possono pensare di affrontare la spesa acquistando una stufa al pellet utilizzando alcuni incentivi che lo strato distribuisce per venire incontro ai costi di installazione e compravendita di questo aggeggio.

Per evitare che ci sia anche la formazione di eccessiva CO2 emessa con l’utilizzo dei camini, la stufa a pellet è preferibile e inoltre il suo montaggio non richiede molta esperienza ma al contrario è molto semplice.

La sua manutenzione ha anche dei costi bassi oltre che avere un’efficacia diretta ed economica che non crea problemi all’atmosfera e inoltre ci sono dei bonus da utilizzare per il suo acquisto.

Il primo è del 65% e può essere utilizzato per un tetto massimo di 30.000 euro per quanto riguarda i dispositivi che devono essere riqualificati e che siano già iscritti al registro del catasto o la cui pratica di iscrizione sia in corso.

Il secondo è del 50% e può essere utilizzato da coloro la cui spesa di ristrutturazione di un immobile edilizio non superi i 96.000 euro mentre il terzo riguarda un bonus che si ritrova in fattura.

Questo, viene emesso nel momento dell’acquisto della fonte di calore ed è oggetto al 65% della detrazione fiscale per via del fatto che le stufe a pellet emettono una fonte di energia rinnovabile.

Le qualità e l’impatto ecologico

Quindi, grazie alla formazione di calore che riesce ad espandersi in maniera ampia in più ambienti, tramite la combustione del pellet, è consigliabile anche per la sua facilità di programmazione e installazione.

Inoltre, rispetto ai camini e alle stufe classiche, non rischiamo di avere problemi di salute, in quanto rispetto le fonti di calore sopra citate emettono sostanze che possono diventare tossiche oltre che emettere un odore non del tutto piacevole.

Il pellet, non è altro che materiale di scarto che viene pressato e utilizzato nuovamente come combustibile e pertanto considerato per questo motivo un’energia rinnovabile e per questa caratteristica è molto economico e i suoi sacchi si trovano in commercio ad una cifra davvero bassa.

Il suo impatto sull’ambiente anche riguardo la produzione e il trasporto è del tutto ecologico e quindi rispetto al altri metodi di riscaldamento è quello che più si consiglia per via di tutte queste caratteristiche.

Però, bisogna stare attenti alle norme, infatti la stufa a pellet per essere installata nelle proprie case deve avere un documento che accerti che la sua installazione può essere possibile.

Lo specialista, dovrà accettarsi che la stufa a pellet non superi i 6 mq e che il pavimento sul quale verrà installata sia ignifugo per evitare spiacevoli sorprese.