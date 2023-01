Stufa a pellet, sai quanto consuma di corrente solo in 1 ora? Svelate le cifre

Avete una stufa a pellet in casa? Ecco quanto consuma in una sola ora di utilizzo. Queste sono le cifre a cui fare attenzione.

La stufa a pellet è diventata la vera alleata di questi tempi moderni, per poter godere di un riscaldamento ecologico in tutta la casa e risparmiare sulla bolletta di fine mese. Tuttavia, gli utilizzatori vogliono comunque sapere quale sia il costo della stufa a pellet dopo un’ora di utilizzo sul consumo dell’energia elettrica. Le cifre sono state finalmente messe sul tavolo a disposizione, così che chiunque possa farsi due conti su come sia realmente questo strumento per il riscaldamento degli interni. Si risparmia veramente? Facciamo chiarezza.

Stufa a pellet: quanta corrente consuma?

La stufa a pellet è considerata l’alternativa al riscaldamento tradizionale, con l’uso del pellet come combustibile e dell’energia elettrica per il corretto funzionamento dell’apparecchio elettronico. Tutti si concentrano solamente sul costo del pellet ma mai su quello che il suo uso – anche per una sola ora – possa impattare direttamente sulla bolletta di fine mese.

Per comprendere e arrivare ad una cifra corretta sarà necessario fare alcuni esempi di calcolo, generici ma comunque interessanti. Se si osserva il prezzo del mercato attuale al 12 gennaio 2023 si può affermare che 1 kWh ha un costo di 0,361 euro.

Secondo i vari esperti, la stufa impiega circa cinque minuti per prepararsi – scaldarsi e fare in modo che il pellet arrivi alla stufa prima della combustione con un impiego di circa 180W. L’accensione totale sulle apparecchiature moderne è di 10 minuti circa.

Con questi dati alla mano, i professionisti del settore evidenziano che ci sono 6 centesimi l’ora corrente che poi andranno man mano moltiplicati per l’accensione e poi l’uso in giornata. I motori che sono installati al suo interno hanno bisogno di circa di 300W ogni ora – soprattutto se si parla di modelli di grandi dimensioni. Il costo medio si traduce quindi in 0,10 euro che viene poi osservato in 12 ore di uso con un costo medio di 1,2 euro al giorno.

Nella maggior parte delle volte, una stufa di questo tipo viene usata solo per 5 ore al giorno e il costo si dimezza notevolmente. Non solo, ci sono le ventole che sono state studiate appositamente per creare una circolazione del calore omogenea così da riscaldare un ambiente in pochissimo tempo.

Metodi per risparmiare con la stufa a pellet

Ci sono anche degli accorgimenti che permettono di risparmiare sul pellet e sulla stufa, così che la spesa totale del mese sia minore. Ovviamente, il gesto furbo è di fare scorta di combustibile in primavera/estate così che il suo costo sia notevolmente più basso.

Non solo, con il rivenditore di fiducia si potrebbero anche acquistare più sacchi chiedendo uno sconto oppure pagando anticipatamente per avere un prezzo fermo senza poi i vari aumenti.

Meglio usare la stufa in orari consoni della mattina e della sera, evitando di riscaldare la casa quando nessuno è al suo interno. Si ricorda infatti che il suo meccanismo permette di avere l’ambiente caldo in circa 20 minuti dopo l’accensione.