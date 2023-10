La vittima è una studentessa francese di 21 anni, che era arrivata in Italia per il programma Erasmus.

A trovare il corpo senza vita della giovane è stato il coinquilino, che ha immediatamente lanciato l’allarme ma gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulle cause della morte non ci sarebbero dubbi: la 21enne si sarebbe tolta la vita.

Studentessa di 21 anni trovata morta a Lecce

Una studentessa straniera di 21 anni, di origini francesi, è stata trovata morta questa mattina nell’appartamento in cui viveva a Lecce. La vittima era arrivata qualche mese fa nel nostro Paese per seguire il programma Erasmus. A trovare il corpo è stato il suo coinquilino, anche lui straniero, che ha immediatamente lanciato l’allarme, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

In corso le indagini della squadra mobile, ma – stando a quanto riferisce l’Ansa – non ci sarebbero dubbi sul fatto che la giovane studentessa si sia tolta la vita. Il rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, ha comunicato di aver annullato in segno di lutto tutti gli eventi programmati per i prossimi giorni.