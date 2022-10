Strappo muscolare per Sanè, mondiale a rischio

Durante la sfida stravinta dal Bayern Monaco contro il Friburgo, dopo aver segnato il gol del momentaneo 3-0, Leroy Sanè ha abbandonato il campo riportando una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro.



Dopo un inizio di stagione assolutamente straordinaria il numero 10 del Bayern Monaco si ferma per un infortunio abbastanza serio che lo costringerà a stare fermo ai box per almeno un mese, difficile a questo punto vedere il tedesco in campo per il Mondiale in Qatar.

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il calciatore hanno evidenziato la rottura delle fibre del bicipite femorale della coscia sinistra, i tempi di recupero non sono ancora ufficiali ma per Sanè si teme uno stop di almeno 4-5 settimane.

A circa un mese dall’inizio del mondiale la Germania perde uno dei giocatori principali, pessime notizie dunque per Hans-Dieter Flick che, con ogni probabilità dovrà rinunciare alla qualità del suo numero 10.

Il calciatore è uscito al minuto 76 dalla sfida tra i campioni di Germania ed il Friburgo allarmando subito il pubblico dell’Allianz Arena che perderà uno dei migliori calciatori di questo avvio di stagione.

Infortunio per Sanè, Germania in ansia

E’ arrivata in mattinata la notizia che tutti i tifosi tedeschi non avrebbero mai voluto sentire, l’attaccante del Bayern Monaco ha riportato un infortunio più serio del previsto e la sua partecipazione al prossimo Mondiale è a questo punto quasi un’utopia.

Con la qualificazione in Champions League già archiviata il club campione di Germania tornerà ad avere a disposizione il numero 10 nel 2023 ma la nazionale tedesca dovrà rinunciare a Sanè per il Mondiale.

Flick ha sempre impiegato l‘ex Manchester City come trequartista dietro a Muller, il suo infortunio complica il lavoro del tecnico tedesco che dovrà cercare un’alternativa per sostituirlo.

Sanè è un talento assoluto del calcio mondiale ma spesso il suo rendimento non era continuo, l’inizio di stagione ha fatto registrare un considerevole cambiamento nel calciatore, il classe ’96 finora ha letteralmente trascinato i bavaresi sia in Bundesliga che in Champions League con gol ed assist nelle partite più difficili.

Dopo il forfait di N’Golo Kante i mondiali perdono un altro atteso protagonista, il calciatore proverà a lavorare in questi giorni alla ricerca disperata di un recupero lampo ma le possibilità di vederlo scendere in campo con la nazionale tedesca sono praticamente appese ad un filo.