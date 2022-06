Stranger Things, i fratelli Duffer al lavoro su uno spin-off: arriva la conferma

Dopo la quinta stagione di Stranger Things, si chiude il primo capitolo di questa fantastica serie. I produttori sono già a lavoro per scrivere le vicende di una nuova storia ancora ignota. I fratelli Duffer e Finn Wolfhard presto ci diranno qualcosa in più.

I fan di questa serie ambientata negli anni 80 sono in trepida attesa per l’uscita delle ultime due puntate della quarta stagione.

Saranno disponibili il primo di luglio su varie piattaforme come Netflix, Sky Q e sull’apposita app di NOW Smart Stick.

Per la quinta e ultima stagione invece ci sarà da attendere ancora un po’. I fan stanno vivendo tra l’attesa di vedere il seguito della serie e la tristezza di dover abbandonare le vicende ambientate a di Hawkins.

I fratelli Duffer non si fermano qui

A tranquillizzare i fan arrivano i fratelli Duffer, che hanno da poco confermato la volontà di voler avviare un nuovo lavoro su uno spin-off di cui solo Finn Wolfhard sembrerebbe essere a conoscenza.

Certamente la produzione del nuovo capolavoro inizierà solo dopo la quinta stagione. Infatti, per fare le cose fatte bene, i due ragazzi hanno assicurato che le riprese non saranno mai in contemporanea con la serie principale.

Ci sarà perciò da attendere ancora un po’ prima di fare luce sulla nuova serie che si sta concretizzando nelle menti dei due fratelli.

Ross e Matt hanno comunicato in un’intervista che ormai si sono tuffati in questa nuova avventura e che la storia presto sarà condivisa con i fan di Stranger Things.

Molto probabilmente a dirigere la regia sarà Finn Wolfhard, ma anche questo non è ancora ufficiale. A quanto pare Finn non ricoprirà più il ruolo di Mike, uno dei personaggi più amati della serie tv.

Sappiamo però per certo che lui è l’unico a sapere qualcosa in più sull’attesissimo spin-off, ma non ha alcuna intenzione di rivelare alcun indizio a riguardo.

Tutto quello che sappiamo sullo spin-off

In questi mesi tutti i fan di Stranger Things hanno scoperto che la quinta sarà l’ultima stagione che concluderà la serie targata Netflix.

Se da un lato sono stati assaliti dalla tristezza di dover abbandonare le vicende sovrannaturali che vedono i giovani ragazzi di Hawkins protagonisti, dall’altro sono stati felici di apprendere che la storia non finisce qui.

Infatti, i Duffer Brothers stanno concludendo la produzione della quinta stagione e parallelamente stanno avviando i lavori per l’attesissimo spin-off.

Sembra che il finale della quinta stagione, che concluderà la serie tv principale, sarà la base su cui si costruiranno le vicende narrative della nuova serie tv.

I coautori, infatti, hanno più volte precisato che tutto sarà strutturato e realizzato in base alla quinta stagione.

Non ci sono dunque conferme o certezze sul nuovo arco narrativo dei fratelli, ma quello che è certo è che i due sono attualmente al lavoro per realizzare un nuovo capolavoro.

Sembra che i fan non dovranno ancora per un po’ abbandonare le strade principali e del sottosopra di Hawkins.

Nel frattempo però segnatevi la data del primo luglio, quando andranno finalmente in onda le ultime due puntate dell’attesissima stagione di Stranger Things.