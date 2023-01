Strage Utah: 8 morti, 5 erano bambini

By

Strage nello Utah, durante un controllo della polizia sono state rinvenute in una casa 8 vittime appartenenti allo stesso nucleo familiare, 5 di loro erano bambini.

La casa si trova precisamente nella piccola città di Enoch che conta circa 8 mila abitanti, le vittime sono state trovate morte per alcune ferite da arma da fuoco. Al momento la polizia assicura la popolazione che non vi è alcun tipo di minaccia per il pubblico.

Strage nello Utah a Enoch

Siamo a Enoch una piccola cittadina con circa 8 mila abitanti che si trova a soli 400 chilometri a sud del Salt Lake City, precisamente ci troviamo nello stato dello Utah ed è qui che si è verificata la strage.

La polizia della cittadina durante alcuni controlli ha trovato in un abitazione i corpi senza vita di 8 persone, tutti appartenenti alla stessa famiglia, e 5 dei quali erano bambini. Le vittime riportavano tutte ferite di arma da fuoco.

A dare notizia della strage è stata proprio la polizia della cittadina. A parlare è stato l’amministratore comunale della cittadina di Enoch, Rob Dotson attraverso un comunicato con cui rassicura i cittadini della città di Enoch perché al momento non ci sono indizi o prove che lascino pensare che vi sia una minaccia per il pubblico o che ci siano sospetti in libertà.

Al momento le autorità non hanno ancora reso noto altri dettagli né su chi siano le vittime decedute né sui motivi che hanno portato alla sparatoria. Infatti si legge nel comunicato che al momento le autorità stesso sono all’oscuro delle motivazioni per cui si sia registrata la sparatoria.

Non intendono inoltre tirare ad indovinare facendo alcun tipo di ipotesi, ma intendono invece proseguire le indagini per esaminare tutti i dettagli e le informazioni a loro disposizione, sarà reso disponibile ogni informazione verificata al fine di poter capire cosa sia successo realmente all’interno di questa abitazione.

La strage ha ovviamente sconvolto l’intera cittadina. Dai pochi elementi che sono trapelati ad allertare le forze dell’ordine sarebbero state le istituzioni scolastiche, ossia la scuola Iron County School District dove i 5 bambini erano iscritti.

Le autorità scolastiche hanno notato l’assenza dei cinque bambini che non si erano presentati a scuola da un paio di giorni ed hanno così deciso di avvertire la polizia. Il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto nella serata di ieri 04 gennaio 2023.

Ennesima strage negli Stati Uniti

Questa è solo l’ultima delle ripetuti stragi che si verificano negli Stati Uniti, sebbene al momento non si conoscono gli avvenimenti e come si sono svolti i fatti, ma soprattutto cosa ha causato la morte di queste 8 persone, ancora non c’è stato un vero cambiamento sulla vendita delle armi da fuoco sul suolo americano.

In America è ancora possibile acquistare armi se si è maggiorenni, l’ultima riforma sulle armi era stata eseguita il 25 giugno 2022 con la firma del Presidente Biden, la riforma imponeva maggiori controlli sulle vendite soprattutto per chi ha meno di 21 anni e più controlli nelle scuole.

Nonostante questo però ancora una volta è un’arma da fuoco la principale protagonista di una nuova strage americana, che questa volta porta via con sé la vita di 5 bambini.