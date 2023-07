Stop alla pirateria online: il Senato approva la nuova legge

Il Senato ha approvato oggi la legge sulla pirateria: i siti illegali potranno essere spenti nel giro di 30 minuti grazie a maggiori poteri dell’Agcom. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato all’unanimità la cosiddetta “legge anti pezzotto”, ovvero il dispositivo che permette di collegarsi o visionare contenuti a pagamento. Un problema sorto in particolare per i siti di streaming e quelli che trasmettono le partite della serie A. Soddisfazione da parte di Massimiliano Capitanio, commissario dell’Agcom, che ha definito quella di oggi una “bella pagina per il nostro Paese”.

Giornata storica contro la pirateria nel nostro Paese: il Senato ha approvato all’unanimità una legge apposita che dà maggiore potere all’Agcom, che ora sarà in grado di “spegnere” i siti illegali in circa mezz’ora. Un modo per contrastare l’illegalità di tutti quei dispositivi che consentono di vedere contenuti tutelati dal diritto d’Autore, per esempio i “pezzotti” che permettono di visionare le partite della Serie A o serie tv o film a pagamento su piattaforme oggi molto note come Netflix, Prime Video, Paramount+, Disney+ o Discovery. Il commissario di Agcom, Massimiliano Capitanio si è detto molto soddisfatto dell’approvazione della legge, che considera un passo avanti notevole verso la legalità in questo ambito.

Il Senato ha approvato la legge sulla pirateria

“Con questa legge l’Italia diventa un modello per l’Europa nella lotta ad una piaga sociale, economica e culturale. Contrastare sul nascere la pirateria, abbattendo i siti illegali in 30 minuti, serve per proteggere una quota economica rilevante del sistema paese, per tutelare posti di lavoro e per mettere in sicurezza i dati di milioni di cittadini” ha detto Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, già firmatario della proposta di legge.

Tale legge andrà a colpire in particolare la diffusione del cosiddetto “pezzotto“, usato in particolare per poter visionare gratuitamente i contenuti esclusivi a pagamento sportivi: “Chi naviga su siti pirata, oltre a commettere un reato, consegna i dati bancari, sanitari, della domotica domestica e molto altro ad associazioni criminali. Questo aspetto è particolarmente sottovalutato. Con la legge approvata oggi dal Senato, Agcom avrà risorse e poteri ulteriori, è una bella pagina per il nostro Paese” ha aggiunto Capitanio, evidentemente soddisfatto.

A fargli eco è anche l’amministratore delegato di Sky Italia, network satellitare tra i più colpiti dalla pirateria, Andrea Duilio: “La legge antipirateria approvata oggi dal Senato è un passo decisivo per contrastare un fenomeno che danneggia l’industria creativa e sportiva, distruggendo migliaia di posti di lavoro e alimentando la criminalità organizzata” ha detto Duilio, aggiungendo che “La nuova legge permetterà di contrastare più efficacemente questo fenomeno e di riaffermare la legalità a tutela di tutti coloro che fruiscono legittimamente dei loro contenuti preferiti”.

Ovvia gratitudine al governo anche da parte dal CEO di Dazn Italia, Stefano Azzi, che parla di una tappa importante raggiunta nella lotta alla criminalità: “Grazie ai nuovi poteri attributi ad Agcom, la lotta alla pirateria sarà efficace e concreta. Oggi, grazie al lavoro delle Istituzioni e del Governo, si è segnata una tappa importante nella lotta a una forma di criminalità dannosa e pericolosa per i clienti stessi”.