Stipendio, tredicesima più ricca per queste categorie: scopri subito se ci rientri

Non solo novità sullo stipendio, perché per questa categoria potrebbe esserci una tredicesima più ricca: chi sono i fortunati?

Le condizioni degli stipendi italiani sono sempre un argomento molto caldo. Si pensa al 2023 e di come il taglio del cuneo fiscale abbia potuto aiutare non poche categorie di dipendenti. Il Governo Meloni, insieme ai sindacati, sta cercando di mettere un punto in merito agli assegni mensili. Non sempre gli imprenditori possono spingersi oltre, ma con gli aiuti da parte dell’Esecutivo ci possono essere ottime opportunità. In questo momento moltissimi dipendenti si chiedono a chi potrebbe andare l’aumento della tredicesima: facciamo chiarezza?

Tredicesima più ricca per queste categorie

Il tema stipendio e riforma fiscale è uno dei principali al momento. I contribuenti italiani possono in qualche modo ridurre la pressione sulle pensioni e anche sugli stipendi. Questo significa che il Governo ha attuato il taglio del cuneo fiscale, così da ridurre le tasse a carico dei dipendenti con un aumento in busta paga da luglio in poi.

Ovviamente il Governo non si ferma qui, infatti si punta alla Flex Tax. Non ci sono ancora notizie in merito da parte degli esperti e dei media nazionali, anche se è risaputo si stia andando avanti per la creazione di strumenti per i dipendenti e lavoratori. In un contesto storico così particolare, aumentare lo stipendio sarebbe un’ottima notizia.

Gli esponenti del Governo hanno dichiarato di essere pronto ad attuare la riduzione delle tasse dal 2024. Tuttavia, da luglio 2023 si potrà già notare una introduzione della Flex Tax al 15% direttamente sulla tredicesima di dicembre. Non è ancora confermato, ma dovrebbe avere dei vantaggi per una categoria in particolare.

Stipendi e tagli: quali sono le novità

I tagli da parte del Governo potrebbero entrare in vigore da metà anno e concretizzarsi nel mese di dicembre. Introducendo la nuova tassazione agevolata, ci saranno degli incrementi in busta paga da non sottovalutare. Saranno elevati per le fasce con reddito alto, quindi:

70 euro per coloro che non superano i 20mila euro;

120 euro per coloro che non superano i 28mila euro.

Tutti i dipendenti che dichiarano un reddito che non supera i 35mila euro potranno avere un aumento al netto di 200 euro. Poi ci sono gli stipendi che fruttano 50mila euro all’anno, con aumento di circa 420 euro. Insomma, una realtà che piacerebbe a molti. Sempre considerando che per tutti ci sarà comunque un aumento, seppur differente in base al reddito percepito.

Tutto questo è un argomento in corso da parte del Governo, ma nulla è stato ancora confermato. Nei prossimi mesi si potranno avere notizie certe e ottenere un aumento anche sulla tredicesima di fine anno. In linea generale, tutti beneficeranno di questa novità tenendo sempre conto che il reddito altro produrrà una quota maggiore.