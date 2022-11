Stipendio, aumento di 205€ in busta paga: a chi spetta il bonus

Ecco per chi è previsto l’aumento di 205 euro in busta paga. Lo stipendio così lieviterà senza che ve ne accorgiate.

Sono previsti nuovi benefici per determinati lavoratori. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire a chi spetta quest’aumento di 205 euro sullo stipendio.

Aumento di 205 euro in busta paga

Sono previste ottime novità per alcune categorie di lavoratori italiani. L’introduzione di questa novità è relativa a un settore in particolare, che beneficerà di un aumento non da poco in busta paga.

Si tratta addirittura di 205 euro che si aggiungeranno allo stipendio tradizionale dei lavoratori. La novità ottima per molte categorie è stata introdotta a seguito di una trattativa particolare.

Parliamo di quella per i rinnovi di quei contratti che non stavano avvenendo e che per fortuna hanno iniziato a essere rinnovati soltanto un anno fa.

Il rinnovo è cominciato a seguito di una richiesta specifica, avanzata dai sindacati, che chiedevano per determinati lavoratori un aumento in busta paga pari a 210 euro.

Naturalmente, raggiungere gli obiettivi non è stato facile per i sindacati e non si sono fatti attendere momenti di tensione. Uno dei punti più dibattuti è stato, ad esempio, quello relativo alla riforma degli inquadramenti.

E poi ancora, ha generato scontri anche l’eventualità che il fondo di solidarietà del relativo settore diventasse obbligatorio. Alla fine, per fortuna, si è arrivati a degli accordi definiti, che hanno aumentato gli stipendi di alcuni lavoratori tenendo conto anche dell’inflazione.

Ma quali sono questi lavoratori per i quali è previsto un aumento dello stipendio? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo.

Ecco per chi è previsto l’aumento dello stipendio

Non tutti lo sapevano, ma tra poco saranno tantissimi i lavoratori che vedranno aumentare l’ammontare del proprio stipendio.

Stiamo parlando di oltre 47 mila lavoratori dipendenti, occupati in un determinato settore. Si tratta di quello delle compagnie di assicurazione nel nostro Paese. L’aumento dello stipendio, a cui si aggiungono 205 euro, è da inserirsi all’interno del contesto di rinnovo dei contratti dei lavoratori.

I contratti in questione erano scaduti nel 2019 ed è soltanto da un anno che i sindacati sono riusciti a ottenere l’inizio della procedura di rinnovo, che non si è ancora conclusa.

I lavoratori dipendenti del mondo delle compagnie di assicurazione vedranno non solo aumentare il proprio stipendio di 205 euro, ma aggiungersi anche il rimborso degli arretrati del 2020, del 2021 e del 2022.

Il totale attesissimo dai lavoratori è di 2000 euro circa. Ma come verranno elargiti questi aumenti? 1400 euro dovrebbero essere ricevuti dai lavoratori in denaro, mentre 600 euro come welfare.

Ma quando i lavoratori del settore assicurativo potranno beneficiare di questi aumenti? Non è dato saperlo, anche se Il Sole 24 Ore rivela che almeno 1000 euro verranno ricevuti immediatamente.

E voi cosa ne pensate? Fate parte della categoria dei lavoratori del settore assicurativo? Potrete beneficiare di questi importantissimi aumenti in busta paga? Fateci sapere se non vedrete l’ora di goderne, anche per far fronte a quest’inflazione ormai alle stelle.