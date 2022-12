Stipendio, 700 euro in più in busta paga: per chi arrivano più soldi

Ecco per chi arriveranno ben 700 euro in più sullo stipendio. Si tratta di un accredito sul conto che in tantissimi sperano di ricevere.

Alcuni lavoratori italiani potrebbero vedersi accreditare in busta paga più di 700 euro. Scopriamo le ragioni di questo aumento nello stipendio, che sta facendo ben sperare moltissimi dipendenti, e soprattutto chi sono gli italiani fortunati che lo riceveranno presto.

Arrivano ben 700 euro in più sullo stipendio

E’ da molto tempo che varie categorie di lavoratori italiani chiedono al Governo e alle proprie imprese un aumento degli stipendi.

Per fortuna, esistono varie organizzazioni che operano in favore dei lavoratori italiani e che sono finalmente riuscite a ottenere grandi risultati in merito al tema. Stiamo parlando di associazioni come Filcams Cgil, Fisascat Cisl o Uiltucs, che si sono riunite assieme a Federdistribuzione, Confcommercio, Confesercenti e le varie associazioni delle cooperative.

La riunione ha portato a un accordo che si è sancito lo scorso 12 di dicembre. Si tratta di una vera e propria sinergia che ha portato a delle ricalibrature a livello economico.

In particolare, alcune specifiche categorie di lavoratori si vedrà accreditare un importo di 350 euro lordi, 200 euro con lo stipendio di gennaio del 2023 e 150 sulla busta paga del prossimo mese di marzo.

Si tratta esattamente di 700 euro totali, alle quali si potranno aggiungere anche 30 euro al mese a partire del mese di aprile. Si tratta di cifre incredibili, assolutamente desiderate da moltissimi italiani che pensano di meritarsele.

Ma quali sono questi soggetti che avranno la fortuna di poter beneficiare di quest’aumento sui prossimi stipendi? Ecco che di seguito vi sveliamo di quali si tratta e soprattutto come mai riceveranno questo beneficio inatteso.

Ecco a chi sono destinati

Gli accordi tra i sindacati e le associazioni si sono tramutati in una grande speranza per moltissimi italiani. Purtroppo, però, gli aumenti di cui vi abbiamo parlato più sopra non sono pensati per tutti i dipendenti, ma a una categoria specifica di lavoratori italiani.

Una cosa è certa: presto alcuni stipendi di lavoratori italiani subiranno dei rialzi. Si tratta di una notizia attesissima, che siamo sicuri che farà gioire i dipendenti aziendali. Ma di quali lavoratori stiamo parlando? Come vi abbiamo detto, la misura non è destinata a tutti i dipendenti italiani indistintamente, ma soltanto a quelli appartenenti a un dato settore.

Il settore in questione è quello del commercio. Tutti i lavoratori di aziende del settore del commercio, quindi, si vedranno presto un totale di 700 euro in più in busta paga. Si tratta di un ambito difficile, che ha subito un grande contraccolpo a causa della pandemia che è iniziata nel 2020 e che si sta prolungando ancora oggi.

Questi soldi non sono altro che un anticipo di quelli che saranno gli aumenti prossimi, che arriveranno una volta che i singoli contratti verranno rinnovati. I lavoratori del commercio, quindi, dovranno aspettarsi ulteriori aumenti per la loro gioia.