Stipendi: 200€ di aumento sulla busta paga di novembre, ma solo a questi lavoratori

Un congruo aumento di 200 euro sulla busta paga di novembre ma solo per questa categoria fortunata di lavoratori.

È un contesto storico molto particolare, per questo motivo i lavoratori si chiedono sino a dove sarà possibile spingersi per richiedere aumenti o dettagli in merito ai loro salari. Questa categoria in particolare avrà modo di poter avere uno stipendio aumentato in busta paga di 200 euro, già dal mese di novembre 2022. Facciamo chiarezza sull’argomento e scopriamo chi sono questi fortunati e come funziona l’aumento?

Aumento 200 euro in busta paga: a chi è dedicato?

Ci sono delle novità molto interessanti per quanto riguarda i dipendenti e collaboratori di aziende. In questo ultimo periodo, infatti, ci sono moltissimi bonus da richiedere che possono dare ai lavoratori una boccata di ossigeno. Gli aumenti sono tantissimi e i lavoratori non riescono più a sostenere bollette e spese mese dopo mese. Aumenti e bonus sono suddivisi spesso per categoria, così che si possa rispondere alle esigenze di ogni cittadino italiano.

Per questo aumento di 200 euro in busta paga c’è una categoria specifica che può beneficiarne, ovvero i lavoratori agricoli. Questo aiuto è stato introdotto nel Decreto Aiuti del 17 maggio 2022 per tutti i lavoratori agricoli che hanno ottenuto una disoccupazione nell’anno in corso. In realtà, questo aumento sarebbe dovuto già arrivare in busta paga nel mese di ottobre ma viene reinviata a questo novembre.

Siamo quindi entrati nella seconda fase – che sussegue a quella di luglio – che comprende tutti quanti i soggetti che non sono stati inseriti nella prima trance del Decreto Aiuti. Questa è una cifra che va a riprendere il bonus 200 euro che sta arrivando o deve arrivare ancora nelle tasche degli italiani lavoratori e pensionati, con una tantum importante che aiuta a pagare le bollette di fine mese e non solo.

Stipendio aumentato, qual è la data di pagamento?

I beneficiari che avranno questo ottimo aumento in busta paga sono i lavoratori agricoli e potranno ricevere i 200 euro da lunedì 7 novembre 2022. È bene ricordare che non si tratta di una data universale , con l’accredito dei soldi direttamente sul conto corrente a partire da questa data indicata e via via per tutto novembre da parte dell’INPS.

Cosa vuol dire? Che tutti quanti riceveranno questo aumento di 200 euro una tantum ma non in data certa, ma a partire dal 7 novembre 2022. Per tutti coloro che vogliono monitorare la situazione, basterà chiedere all’INPS oppure recarsi al CAF di riferimento.

A questo importo si aggiungerà anche il bonus 150 euto che è dedicato a tutti coloro che presentano un reddito di 20.000 per gli autonomi, mentre i dipendenti dovranno presentare una busta paga del mese di novembre che non superi i 1.538 euro.

Ricapitolando, dal mese di novembre sarà a disposizione l’aumento di 200 euro che arriverà direttamente sul conto con l’aggiunta di 150 euro per tutti gli aventi diritto.