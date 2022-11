Stéphanie Frappart: la prima donna ad arbitrare i Mondiali

By

Stéphanie Frappart sarà la prima donna arbitro ad arbitrare una partita dei mondiali in occasione di mondiali Qatar 2022, in particolare Costa Rica – Germania.

Mai nella storia del calcio fino ad ora si era vista una donna arbitro fare da direttrice di gara in una partita dei mondiali, e invece quest’anno con i mondiali Qatar 2022 è quello che vedremo. Il prossimo giovedì 01 dicembre 2022 alle ore 20:00 si disputerà Costa Rica – Germania e in quell’occasione ad arbitrare la partita ci sarà proprio una donna Stéphanie Frappart, direttrice di gara francese.

La prima donna arbitro nei mondiali

I mondiali Qatar 2022 segnano la storia e per la prima volta vedremo delle donne ad arbitrare partite o a gare le assistenti di gara. Una novità assoluta alla quale fino ad ora mai avevamo assistito. La prima donna arbitro che si troverà a ad arbitrare la prossima partita in programma, giovedì 01 dicembre ore 20:00 Costa Rica – Germania, sarà Stéphanie Frappart.

Stéphanie Frappart non è nuova ai mondiali infatti nella scorsa partita tra Messico- Polonia la donna aveva assunto il ruolo di quarto uomo. E non è la sola donna prevista in questi mondiali. Infatti incontreremo altre donne.

Il comitato arbitri della FIFA ha disegnato come direttrici di gara altre due donne che sono Yoshimi Yamashita e Salima Mukansanga, oltre a loro ci sono poi altri tre donne anche tra gli assistenti di gara che prenderanno sempre parte a questi mondiali e sono Kathryn Nesbitt, Neuza Back e Karen Díaz Medina.

Karen Díaz Medina e Neuza Back assisteranno Stéphanie Frappart durante la partita Costa Rica – Germania assumendo il ruolo di guardalinee mentre il ruolo del quarto uomo sarà ricoperto da un uomo l’argentino Said Martinez.

Tanti traguardi per Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart è un arbitro di calcio francese nata a Le Plessis-Bouchard il 14 dicembre del 1983. La sua carriera nel calcio ha avuto inizio nel 2009 quando divenne ufficialmente arbitro internazionale per la FIFA.

La direttrice di gara francese non è nuova ad essere la novizia in campo calcistico, infatti oltre ad essere la prima donna arbitro che si troverà ad arbitrare una partita dei mondiali ha avuto altri importanti esordi.

In particolare è stata la prima donna ad arbitrare in Ligue 2 durante l’anno 2014 ed è stata anche la prima donna ad arbitrare in Ligue 1 durante l’anno 2019. Nel 2019 ha anche ricoperto il suo ruolo di arbitro durante la finale di Supercoppa Europa.

Mentre nel 2020 ha prima diretto una gara di Europa League e poi è stata la prima donna a dirigere una partita disputata durante la Champions League.

Ha svolto una brillante carriera anche nel calcio femminile dove più volte è stata chiamata a dirigere importanti partite ad esempio il Campionato del mondo femminile nel 2019 dove diresse ben 4 partite tra queste anche la finale tra Stati Uniti e Paesi bassi.

La sua una carriera perciò è costellata di successi e di importanti traguardi, nel 2019 ha infatti ricevuto il Globe Soccer Arwards come Miglior arbitro dell’anno 2019.