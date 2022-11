Stephanie di Monaco, la famiglia si allarga: il lieto annuncio fa piangere i sudditi

Un lieto evento interesserà Stephanie di Monaco e, i suoi sudditi, non potrebbero esserne più felici. Vediamo di cosa si tratta.

L’annuncio è arrivato attraverso Instagram e riguarda Stephanie di Monaco direttamente.

Stephanie di Monaco: la principessa ribelle

La secondo genita di Grace Kelly e di Ranieri di Monaco, Stephanie era conosciuta ai più come la principessa ribelle. Del resto, Stephanie di Monaco, nel corso della sua vita, ne ha fatte tante, molte delle quali, sopra le righe. Lavorò come designer ma anche come cantante. Sembra, però, passata una vita da quando girava il mondo con il microfono in mano e la calzamaglia rosa. Tant’è che oggi, superati i cinquantasette anni, sta per diventare nonna.

Della principessa fecero discutere soprattutto gli amori plebei. Basti pensare che ha vissuto diversi anni della sua vita in un circo. Ciò accadde perché si innamorò di un addestratore di elefanti Franco Knie.

Lei stessa ha dichiarato di essersi goduta ogni secondo della sua esistenza ma oggi si considera soprattutto una mamma. Stephanie, infatti, ha tre figli che ha cresciuto lei stessa. Del suo passato da voce fuori dal coro oggi non si sente di rinnegare nulla.

Il lieto evento

La famiglia di Stephanie di Monaco si allargherà. Perché? Suo figlio primogenito, infatti, diventerà padre del suo primogenito. Louis Ducruet, questo il suo nome, ha deciso di affidare ai social l’annuncio della gravidanza della moglie Marie Chevallier, grazie ad un dolce scatto. Nella foto, appare anche il cane amorevolmente adottato tempo fa e che hanno chiamato Pancake. Proprio al cane è stato delegato il dolce annuncio: infatti ha addosso una t-shirt recante la scritta: presto sarò fratello maggiore.

Louis Ducruet è il primogenito di Stephanie di Monaco. La principessa lo ebbe a seguito della relazione con Daniel Ducret, sua guardia del corpo. Louis è sposato con Marie da tre anni e insieme, qualche giorno fa, hanno partecipato alla Festa del Principato, lo scorso 19 novembre. La donna indossava un abito bianco ma il suo pancino si intravedeva appena.

Non si conosce ancora il sesso del bambino ma poco importa perché la coppia non sta più nella pelle, come pure la futura nonna. I due si conobbero un decennio fa in una discoteca di Cannes e da quel momento non si sono più lasciati. Il figlio di Stephanie di Monaco non ha titoli nobiliari e non svelò subito a Marie la sua parentela importante. Lo fece per provare che i sentimenti della ragazza nei suoi confronti fossero reali.

Le nozze avvennero nel 2019 nella Cattedrale di Monaco, la stessa che vide convolare a nozze il Principe Ranieri e Grace Kelly, suoi nonni. In una famiglia caratterizzata dagli scandali, il legame di Louis e Marie, invece, appare solidissimo.