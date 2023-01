Stella di Natale rigogliosa, ecco come moltiplicarla dalle foglie: fiorirà per mesi

Esiste un metodo per avere una Stella di Natale rigogliosa e moltiplicarla utilizzando le sue foglie facendola fiorire per mesi. Ecco come procedere.

Nel periodo natalizio c’è una pianta che viene diffusa in modo esponenziale a tal punto che diventa anche un omaggio floreale da regalare ad un parente o ad una persona a cui vogliamo dimostrare la nostra stima.

Si tratta della Stella di Natale conosciuta anche come poinsettia ma il quale vero nome è Euphorbia pulcherrima e si caratterizza per via dei suoi fiori grandi e del colore rosso, anche se si può trovare nella variazione bianca.

Stella di Natale: ecco come moltiplicarla all’infinito

Questa pianta rimanda alla mente, per via del suo colore principale, ossia il rosso e il verde il Natale e per questo viene utilizzata per rappresentare il periodo delle feste e rallegrare le nostre case.

Le sue foglie come il suoi fiori sono lattiginosi e spesso viene sconsigliato di far avvicinare gli animali a questa pianta per via della funzione tossica che potrebbe avere sull’organismo dei nostri amici a quattro zampe.

Questa pianta ornamentale, viene anche usata in altri periodi dell’anno e spesso il suo costo può essere anche molto elevato, seppure si trovano versione economiche anche nei supermercati.

Non tutti, però, sanno che esiste un metodo per moltiplicarla all’infinito utilizzando le sue foglie e per averla sempre in forma e rigogliosa anche nei mesi più caldi dell’anno dove le temperature toccano vertici non ideali per la sua crescita.

Il procedimento

Per procedere bisogna staccare delicatamente una foglia dalla nostra Stella di Natale e con un taglierino levare il picciolo affinché rimanga solo la foglia da cui andremo a levare lo stelo dalla parte posteriore.

Per fare questa operazione, ci adoperiamo di un taglierino e stando attenti a non tagliarci, procediamo a limare il lato posteriore della foglia sul lato del picciolo che verrà completamente rimosso.

Fatto questo, prendiamo uno spicchio di aglio o lo strofiniamo sulla parte che abbiamo rimosso, quindi dal lato posteriore della foglia affinché possa assorbire per bene l’aglio messo sopra.

Dopo questo, prendiamo una barbabietola e tagliamola a fetta e dopo aver avuto alcune fette le mettiamo al di sopra di un terreno adagiando le foglie su di essa e dopo ricoprire il tutto con dell’altro terreno.

Annaffiamo regolarmente il tutto e dopo 30 giorni vediamo cosa è accaduto. Le foglie della Stella di Natale avranno sviluppato delle radici e andremo a inserire la foglia, mettendo le radici dalla parte di sotto, all’interno di del terreno.

Fatto questo innaffiamo periodicamente il tutto e vedremo che pian piano comincerà a spuntare il primo accenno di Stella di Natale fino a quando questa crescerà con fiori rigogliosi e coloratissimi.

Questo metodo è utile per moltiplicare la nostra pianta in un modo infinito e potremmo farlo molti mesi prima così avremo delle Stelle di Natale fatte nascere da noi, da poter regalare durante le feste.

Con questo metodo si possono moltiplicare anche altri tipi di piante anche se non tutti prevedono l’utilizzo di barbabietola rossa.