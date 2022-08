Stefano De Martino positivo al Covid: annullata la premiazione in Versilia

By

Stefano De Martino ha dovuto annullare la sua tappa in Toscana. Lo showman è risultato positivo al covid: niente premiazioni in Versilia

Dalla villeggiatura sull’isola di Albarella, Stefano De Martino ha informato di essere risultato positivo al covid. L’ex ballerino di Amici sta trascorrendo le sue vacanze insieme alla compagna Belen Rodriguez e al figlio Santiago, e nelle prossime ore avrebbe dovuto partecipare a una festa, con tanto di premiazione a Forte dei Marmi.

Covid, Stefano De Martino positivo: annullata la premiazione in Versilia

Piccolo intoppo per Stefano De Martino, lo showman dell’anno, senza ombra di dubbio, uno dei personaggi più in vista della nostra tv negli ultimi mesi. L’ex concorrente di Amici è tornato a riempire le pagine di cronaca rosa grazie al ricongiungimento con la sua storica ex moglie, Belen Rodriguez.

La modella argentina, dopo essersi volatilizzata dalla vita di Antonio Spinalbese infatti, è tornata dopo quasi due anni di separazione dal ballerino, che adesso cavalca l’onda del nostro showbusiness come un veterano.

In questo senso la sua presenza a vari eventi, tra lidi e località balneari, quest’anno forse più di altri, è stata molto richiesta.

Nelle prossime ore infatti il conduttore avrebbe dovuto partecipare a una premiazione. E dove se non in Versilia, quartier generale della movida delle spiagge italiane, in pieno agosto.

Ma Stefano ha dovuto annullare tutti i suoi prossimi impegni in agenda, visto che in queste ore è risultato positivo al covid.

Stefano De Martino, interviene Belen: “Tutte cavolate”

Sarebbe dovuta essere la serata dedicata agli anni 2000, al famoso locale “Twinga” di Forte dei Marmi. Ma Stefano De Martino non ci sarà.

Il forfait del giudice di Amici è arrivato a causa della positività da Covid.

Per quanto riguarda il premio che avrebbe dovuto ritirare, si tratta del riconoscimento come miglior conduttore della stagione, viste le ultime collaborazioni in Rai.

Alla serata avrebbero dovuto partecipare anche gli altri due giudici della stagione 2022 di Amici, ossia il Principe Filiberto e Stash, che ritirerà il premio al posto del collega.

Intanto direttamente dall’isola di Albarella, ci ha pensato Belen Rodriguez a smentire le ultime voci di una presunta crisi tra la modella e il conduttore.

La donna è infatti intervenuta su Instagram, nel resoconto dei suoi ultimi giorni di assenza dai social proprio a causa del covid, spiegando di essersela passata piuttosto male.

“Sono sparita – commenta nelle storie la showgirl – è stato pesante”. Poi conclude sui recenti rumors, definendole “cavolate”: “Chi se ne frega!”.