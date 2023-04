Il tempo dell’attesa è finito, perché stasera sono in programma Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea, gli altri due quarti di finale di Champions League e in cui si rivede un derby italiano che mancava da anni, a questo punto della competizione. Dopo il successo dei rossoneri contro gli azzurri in campionato, l’incertezza la fa da padrone su chi riuscirà a strappare il pass per la semifinale e con le assenze che potrebbero fare la differenza. Infatti, Luciano Spalletti non avrà a disposizione Victor Osimhen e neppure il suo sostituto per definizione, Giovanni Simeone. Occhio, però, a non snobbare ciò che succederà in Spagna dove Carlo Ancelotti ha tutta l’intenzione di proseguire la sua striscia di vittorie europee, ma dovrà disfarsi del Chelsea di Frank Lampard. Ecco dove vedere le due partite in tv e streaming.

Non è una notte per cuori deboli o in cui lasciare qualcosa al caso. Sullo stesso campo, a San Siro, uno degli stadi più iconici ed emozionanti d’Europa, Milan e Napoli sono pronte a sfidarsi per ottenere l’accesso alla semifinale di Champions League. Ovviamente, si tratta solo del primo round, visto che il ritorno è previsto al Maradona tra una settimana o poco meno, ma già potrebbe arrivare un’indicazione forte sugli equilibri tra le due squadre e su chi è realmente favorita per entrare tra le prime quattro. Il tutto arriva a 24 ore dal successo dell’Inter al Da Luz contro il Benfica, che ha permesso ai nerazzurri di avvicinarsi al passaggio del turno e dopo il trionfo di Pep Guardiola ed Erling Haaland contro un Bayern Monaco che, fino a quel momento, era la favorita assoluta per la vittoria finale. Non va sottovalutato neanche l’incrocio tra Real Madrid e Chelsea, in cui gli spagnoli partono come favoriti, ma dovranno fare i conti con una squadra lontanissima dalla vetta in Premier League e che ha da poco cambiato di nuovo allenatore, e quindi temibile.

Il derby italiano promuoverà solo una tra Milan e Napoli alla semifinale di Champions League. Ancelotti non vuole fermarsi

Lo spettacolo delle coreografia, le giocate, i gol e le emozioni ci hanno già estasiato ieri sera con i primi quarti di finale di Champions League, in cui è già arrivata un’importante affermazione da parte dell’Inter contro un avversario forte contro il Benfica. Oggi, però, si entra nel vivo di quello che riguarda di più la nostra Italia, visto che si gioca Milan-Napoli. Un incrocio affascinante, iconico per definizione e sicuramente storico, data l’ampia presenza di società del Bel Paese tra le prime otto della massima competizione europea.

Rispetto a quanto si pensava solo qualche settimana fa, si tratta di un match piuttosto equilibrato e aperto a qualsiasi pronostico. I partenopei stanno dominando in Serie A e vedono lo scudetto a pochissimi passi, praticamente separati solo dalla certezza matematica di conquistarlo e con un distacco parecchio rassicurante sulla concorrenza. Allo stesso tempo, però, nello scontro diretto del 2 aprile, le cose sono andate in maniera opposto a quanto tifosi, bookmakers e addetti ai lavori si aspettavano, rimescolando del tutto le carte in tavola.

I ragazzi di Stefano Pioli, infatti, sono riusciti a demolire la capolista con uno 0-4 che ha dato nuova linfa a una squadra che fa fatica a tenere il livello di un anno fa e soprattutto ha permesso di capire che il Napoli, se attaccato bene, può anche andare in difficoltà. Ad alimentare le speranze rossonere, poi, – anche se è brutto da dire – ci sono gli infortuni. Nel momento cruciale della stagione, infatti, Luciano Spalletti deve fare i conti con il ko di Victor Osimhen che, alla fine, non è riuscito a recuperare per il big match di questa sera. Dato che le brutte notizie non arrivano mai da sole, oltre al forfait del nigeriano, i campani hanno perso anche Giovanni Simeone che è stato molto importante nel percorso europeo del Napoli e che è il suo naturale sostituto in campo o a partita in corso.

Insomma, il tecnico di Certaldo dovrà ritrovare delle certezze che non sono svanite, ma sono in bilico, anche perché di certo Giacomo Raspadori ha caratteristiche diverse rispetto all’attaccante ex Lille e non è neanche al massimo della condizione, visto che anche lui torna da un infortunio. Osimhen è unico, è il capocannoniere del nostro campionato e ha una velocità e una potenza fisica che lo piazza di diritto da i migliori centravanti d’Europa. Di certo, la retroguardia del Milan avrà meno da fare senza di lui in campo, ma comunque dovrà stare attenta a tutti gli altri pezzi forti del repertorio degli ospiti.

Il Napoli, infatti, ha dimostrato in un’annata magica di giocare una delle migliori espressioni di calcio in Europa, tanto che anche all’estero l’hanno designata come possibile finalista e pretendente alla vittoria della Champions League, un evento storico e che non ha dei precedenti rispetto alla storia del club. A dispetto delle assenze in attacco, in ogni caso, Spalletti avrà comunque a disposizione tutto il resto della formazione titolare che finora ha costruito le fortune del club in questa stagione.

Per il Milan il discorso è diverso. I rossoneri, nonostante gli alti e bassi in Serie A, stanno recuperando sempre più fiducia e soprattutto il modulo che ha fatto la fortuna del club negli ultimi anni, il 4-2-3-1. Il momento positivo della squadra stasera in casa, infatti, è coinciso con il ritorno al top di calciatori come Rafael Leao e Brahim Diaz, gente capace di saltare l’uomo e di fare la differenza soprattutto nelle partite che contano di più.

Non a caso, sono stati proprio loro con la loro qualità eccelsa e capacità sopraffine nel dribbling a spazzare via il Napoli nello scontro diretto di inizio aprile. A beneficiarne è anche Olivier Giroud, un attaccante che si vede in zona gol soprattutto nelle partite che contano di più e che fa girare tutta la squadra quando è in forma. È lui a tenere alto il pallone, a far salire i compagni e poi a occupare con grande efficacia l’area di rigore, come successo per la sua intera carriera e anche nel trionfo dello scorso anno.

Insomma, ci aspettiamo che anche una coppia affiatata come quella formata da Amir Rrahmani e Kim Min-Jae avrà il suo bel da fare, ma anche che Spalletti, dopo la sveglia ricevuta dieci giorni fa, starà un po’ più attento alla fase difensiva, oltre a quella di costruzione e finalizzazione. Di certo, ci si aspettano sorprese e un confronto estremamente equilibrio e qualche settimana fa non era sicuramente così.

In contemporanea, però, allo stadio Bernabeu, non si può sottovalutare il match tra Real Madrid e Chelsea. Stiamo parlando di una partita dai valori tecnici altissimi e di due delle rose tra le migliori in Europa. Entrambe, però, anche se in maniera diversa, non stanno riuscendo a eccellere in campionato. Il Barcellona è scappato via in Liga e i Blues, dopo una serie clamorosa di passi falsi, sono sempre più lontani dall’Arsenal in vetta alla Premier League. Probabilmente è inutile scriverlo, ma i favori del pronostico pendono dalla parte dei Blancos.

Stiamo parlando di una società che ha una tradizione assurda nella massima competizione europea, l’anno scorso è riuscito a conquistare la coppa con una serie di rimonte iconiche e pazzesche e con un Karim Benzema pallone d’oro e miglior bomber che c’è in questo momento in Europa. Sicuramente le capacità del francese non sono le uniche da tenere in considerazione nel gruppo delle Merengues. Le qualità di Vinicius Jr. sono sempre più importanti e rispetto a un anno fa le ha anche affinate. Il brasiliano semina in dribbling gli avversari, crea la superiorità numerica e i suoi strappi risultano decisivi in qualsiasi momento della partita. Anche l’affinità con il gol è ulteriormente migliorata e questo step lo rende sicuramente più temibile per qualsiasi retroguardia.

Come non bastasse, le note più liete arrivano ancora una volta dal centrocampo che la società è stata bravissima a costruire con giovani dal futuro e dal presente assicurato, al fianco di campioni già affermati e tra i migliori in circolazione. Luka Modric e Toni Kroos restano le certezze, almeno fino al termine della stagione, ma vicino a loro stanno crescendo interpreti come Federico Valverde che già è uno dei migliori nel suo ruolo. L’unico punto debole della squadra può essere ravvisato in una retroguardia che, se ben attaccata, può concedere qualcosa di troppo, nonostante il valore dei singoli sia comunque alto.

Dall’altra parte, il Chelsea deve recuperare certezze che non sono mai davvero arrivate in questa stagione. Gli investimenti sono stati importantissimi e corrispondenti a decine e decine di milioni. Per il valore oggettivo degli interpreti che sono arrivati, è impossibile credere che la qualità non emerga, ma i risultati, soprattutto dal punto di vista offensivo, stanno mancando e il Real Madrid cade al momento giusto per dimostrare di essere a un certo punto del progetto di crescita. E poi, a gennaio è arrivato – tra i tanti – un certo Enzo Fernandez che è uno dei migliori centrocampisti in Europa nella doppia fase e che potrebbe fare la differenza anche contro il club campione in carica. Staremo a vedere.

Dove vedere Milan-Napoli e Real Madrid Chelsea, le partite di Champions League in programma questa sera

A differenza di quanto successo ieri sera con il match tra Benfica e Inter, nessuna delle due partite di stasera verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. Infatti, Milan-Napoli sarà visibile su Amazon Prime Video, in diretta tv e ovviamente in streaming, anche gratis. Non si potrà assistere all’incontro neanche su Sky; l’app è scaricabile anche sulla smart tv. Il discorso cambia per l’altro quarto di finale di Champions League, quello tra Real Madrid e Chelsea. La partita che vedrà fronteggiarsi Carlo Ancelotti e Frank Lampard sarà trasmessa in tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251). Chi vorrà seguire l’evento in streaming, invece, potrà farlo su SkyGo, Infinity+ e NOW. A breve si accenderanno i riflettori: è tempo di andare al centro della scena e godersi lo spettacolo.