Stanno arrivando 346 euro di aumento su questi stipendi: italiani pazzi di gioia

In arrivo per voi 346 euro in più sullo stipendio: per chi e perché? Ecco chi saranno i beneficiari di questo aumento.

Alcuni italiani potranno ricevere un aumento sul loro stipendio di ben 346 euro. Diciamo alcuni perché non tutti ne beneficeranno. Vediamo chi saranno i fortunati.

Aumenti e tagli: quello che devi sapere

Con l’insediamento del nuovo Governo sicuramente sono arrivate anche tante novità e cambiamenti, soprattutto se si parla di reddito e di lavoratori con contratto da dipendenti.

A tal proposito si parlerà nello specifico dei tagli del cuneo fiscale che saranno applicati proprio a questi lavoratori che quindi avranno de benefici non indifferenti.

Il taglio in questione sembra essere arrivato del 3%: in riferimento alla proroga del 2% del Governo di Draghi, si aggiunge quindi un ulteriore 1%. Ecco un primo cambiamento: anche la soglia di reddito di questi lavoratori ha subito delle modifiche. Questo significa che non saranno applicati a tutti gli stessi tagli e in egual modo.

Il taglio del 3% infatti riguarderà chi ha un reddito che non supera i 25.000 euro. Prima la soglia reddituale considerata era quella di 20.000 euro.

Ecco che si è passati infatti da 20.000 euro iniziali a 25000 euro, con un importo di 1923 euro al mese. Il taglio del 3% riguarderà dunque 15,4 milioni di lavoratori dipendenti, di cui 4,2 milioni si trovano sotto la soglia dei 7.500 euro.

A chi invece possiede un reddito tra i 25.000 e i 35.000 euro e un importo che va dai 1.923 euro ai 2.692 euro al mese sarà applicato solo il taglio del cuneo fiscale del 2%.

In entrambi i casi le retribuzioni saranno maggiorate a Dicembre con tredicesima e ratei. Inoltre ricordiamo che le aliquote delle contribuzioni pensionistiche sono del 33%, di cui il 23,81% a carico del datore e il resto a carico del lavoratore.

I pagamenti e altri dettagli in merito

In base a quello che è stato detto sinora, si può dire che chi ha una retribuzione che non supera le 25 mila euro lorde per quest’anno pagherà molto meno rispetto all’anno scorso.

Si parla di un punto in meno, in termini percentuali.

Le cose invece restano uguali rispetto alla seconda parte del 2022 per coloro che hanno un reddito tra i 25 mila e i 35 mila euro.

Gli stessi godranno di benefici sulla loro busta paga. Questo perché? Perché la diminuzione delle contribuzioni andrà a influire su quelle obbligatorie che scenderanno e abbatteranno l’imponibile fiscale. Il calcolo Irpef tenderà così ad aumentare riflettendosi sulla detrazione fiscale.

Il netto in busta paga quindi sarà inferiore rispetto alla decontribuzione.

Il punto della situazione attuale: alcune differenze

I cambiamenti di cui si sta parlando sono la conseguenza del nuovo disegno di legge di Bilancio 2023 che ha previsto un taglio del cuneo fiscale maggiore per i lavoratori con reddito basso.

Ricordiamo che anche il Decreto legge 115 2022 cd ” Aiuti bis”, prevedeva per i lavoratori dipendenti dei tagli del’1,2%, in riferimento ai contributi previdenziali dovuti, per chi aveva un reddito che non superava i 35mila euro lordi.

Oltre a questa misura, erano stati già previsti altri tagli dello 0,8% da Gennaio, per questi lavoratori e per i loro contributi.

Il Governo Meloni e la sua bozza del 2023, inizialmente hanno confermato uno sconto contributivo dell’1% per chi aveva un reddito che non superava le 20 mila euro annue.

Con il provvedimento definitivo le soglie del reddito sono aumentate e quindi possono beneficiare di tale sconto anche i lavoratori che possiedono un reddito non superiore ai 25 mila euro all’anno lordi.

La proposta di legge 2023 che era stata approvata a Novembre scorso incrementava al 3% il taglio per i contributi a carico del lavoratore pubblico e privato, senza però includere i lavoratori del settore domestico.

I dipendenti che ne beneficiavano avevano una retribuzione mensile di 1538 euro e 20.000 euro annuali.

Con l’emendamento definitivo, come detto, si considera una diversa soglia con la stessa percentuale di sconto: si parla infatti di una soglia di 1923 euro al mese e 25mila euro annuali.

Mentre sono confermati i tagli del 2% sui contributi per quelle retribuzioni fino a 35mila euro annuali in atto per la seconda metà del 2022.

I limiti d’importo saranno da considerare insieme al rateo e alla tredicesima.

Aumento di 346 euro: ecco quali lavoratori potranno beneficiarne

Dopo aver messo in rilievo la situazione passata e quella presente, cerchiamo di capire finalmente chi riceverà 345,69 euro in più sul proprio stipendio.

Saranno i lavoratori con redditi fino a 17.500 euro all’anno a ricevere 345,69 euro in più.

Questo importo nasce dalla somma di 28,81 euro mensili che considerati per 12 mesi arrivano a 345,69 euro annuali.

Ecco che possiamo dire che il taglio del cuneo fiscale e le relative conseguenze, con una decontribuzione del 3% per i redditi fino 25,000 euro, fanno sì che chi percepisce una retribuzione annua lorda di 17.500 euro avrà un aumento al mese di 28,81 e un aumento di 345,69 euro all’anno. Dunque saranno proprio questi lavoratori a percepire questi soldi in più.