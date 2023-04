Stando ad un importante studio sarebbe questo il mare italiano più inquinato

Secondo uno studio molto importante, il mare italiano più inquinato sarebbe proprio questo: i dati emersi lasciano senza parole.

In Italia il mare non è solo una risorsa importante, ma anche un fattore strategico per attirare i turisti di ogni parte del mondo. Ogni anno viene fatto uno studio e una ricerca in merito alla pulizia dell’acqua del territorio, con dati che spesso lasciano senza parole. Sembra infatti che un luogo in particolare abbia il mare italiano più inquinato. Un motivo in più per trovare modi e strumenti di pulizia, cambio stile di vita e orientamento verso un futuro molto vicino.

Mare pulito in Italia, quali sono i fattori determinanti?

La limpidezza di alcune acque potrebbe essere un fattore che trae in inganno. I fattori determinanti che mettono l’accento sul mare pulito sono altri. Se il fondale è chiaro, il mare potrebbe essere comunque inquinato.

Al Sud Italia spesso e volentieri accade di trovarsi dinanzi ad una tavola trasparente, per poi scoprire che il mare in questione sia altamente inquinato. Al Nord accade il contrario, seppur il mare non sia cristallino i dati riportano una salute dell’acqua notevole. Le analisi svolte ogni anno da Legambiente evidenziano questo importante aspetto. Si prelevano dei campioni di acqua dai vari bacini e poi si effettuano dei test specifici.

Alcuni campioni presentano una presenza di Escherichia C. da non sottovalutare. I fattori determinanti si basano anche sugli impianti di depurazione non funzionanti, abitudini non corrette e anche una affluenza turistica che determina un livello di inquinamento molto più alto del normale. Tuttavia, le acque italiane sono sempre ai primi posti come purezza seppur in alcune zone l’inquinamento presenta dei dati importanti. Per il futuro è importante avere degli impianti di depurazione idonei, rispettare il mare e applicare regole che possano far cambiare questi indicatori.

Mare italiano più inquinato: dove si trova?

Le analisi del Sistema Nazionale per la Protezione Ambiente hanno riportato i dati inerenti, al momento, all’anno 2022. Il mare più pulito in Italia è quello pugliese, seguito da quello sardo e poi toscano.

Il mare più inquinato in Italia, secondo i dati del 2022, si trova in Sicilia con l’Abruzzo che si aggiudica il secondo posto.

Ogni anno vengono svolte analisi e studi, prelevando circa 30mila campioni che arrivano dai mari italiani e dai laghi. Il punto focale è sicuramente controllare che non ci siano delle sostanze tossiche, considerando che la presenza sia legata al riscaldamento globale e allo scarso ricambio di acqua.

Non solo, ci possono essere delle specie particolari che vivono sulle rocce o fondali, sino ai ciano batteri presenti lungo la costa o dentro il lago. I controlli sono fondamentali per trovare strumenti e soluzioni, con alcune zone che presentano un grado di purezza al 100%. Altri luoghi, al contrario, non presentano dei dati positivi ed emerge di quanto siano inquinate. Si ricorda che i dati possono cambiare ogni anno.